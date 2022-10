Elon Musk Mampir ke Markas Twitter, Bawa Wastafel

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - CEO Tesla Elon Musk membagikan video dirinya membawa barang seperti wastafel kamar mandi keramik ke lobi kantor pusat Twitter di San Francisco.

"Memasuki Twitter HQ — biarkan itu meresap [let that sink in!] " ujar miliarder tersebut seperti dikutip melalui akun Twitter miliknya.

Dilansir dari Futurism.com, Kamis (27/10/2022) Musk tampaknya segera siap untuk menutup kesepakatan untuk membeli Twiiter, setelah banyak berita yang muncul setelah berbulan-bulan negosiasi.

Baca Juga : Elon Musk Bantah Mau PHK 5.500 Karyawan Twitter usai Akuisisi

Upaya Musk yang berulang kali dan makin putus asa untuk mencapai kesepakatan senilai US$44 miliar yang dia ditandatangani dengan Twitter kembali pada bulan April.

Karyawan Twitter pun dikabarkan hanya mendapat pemberitahuan yang sangat singkat tentang kunjungan mendadak Musk. Menurut tangkapan layar bersama dari email yang dilaporkan dikirim ke staf,

"Elon ada di kantor SF minggu ini untuk bertemu dengan orang-orang, berjalan di aula, dan terus menyelami pekerjaan penting yang Anda semua lakukan. Jika Anda berada di SF dan melihatnya berkeliling, katakan hai! ujar email tersebut.

Sebelumnya, Musk mengatakan akan menutup akuisisi Twitter Inc. pada hari Jumat, (28/10/2022) dalam panggilan konferensi video dengan para bankir yang membantu mendanai kesepakatan tersebut.

Dilansir dari Bloomberg, Rabu (26/10/2022), bank yang terlibat dalam proses akuisisi Twitter juga telah menyusun kesepakatan pendanaan utang sebesar US$13 miliar yang dalam waktu dekat akan ditandatangani.

Bloomberg juga mengatakan Elon Musk telah menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan proses pengambilalihan Twitter kepada para bankir dalam konferensi video.

Adapun, saham Twitter melonjak karena berita dan diperdagangkan setinggi US$53,18, mendekati harga akuisisi Musk US$54,20. Sebelumnya, Musk mengatakan akan menyediakan US$46,5 miliar dalam bentuk ekuitas dan utang untuk membeli atau mengakuisisi Twitter.

Pemberi pinjaman Wall Street, yang dipimpin oleh Morgan Stanley, telah bersiap dalam beberapa pekan terakhir untuk mendanai utang, Bloomberg sebelumnya melaporkan.

Bank diharapkan menerima salah satu formalitas terakhir - pemberitahuan pinjaman - pada hari Selasa, dan uang tunai diharapkan akan disimpan di escrow pada hari Kamis, kata orang-orang. Morgan Stanley dan Twitter menolak berkomentar, sementara perwakilan Musk tidak menanggapi permintaan komentar.

Dalam konferensi video tersebut, Elon juga berjanji untuk membantu bank memasarkan utang kepada pengelola uang setelah kesepakatan ditutup.

Bank pendukung Elon Musk, antara lain, adalah Morgan Stanley dan Bank of America, yang menyediakan kredit senilai US$13 miliar. Sedangkan investor dalam bentuk ekuitas, termasuk pendiri Oracle Larry Elison dan pangeran Arab Saudi Alwaleed bin Talal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : elon musk twitter