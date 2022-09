Jenis-jenis Hewan yang Bakal Punah Tahun 2050

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa ilmuwan memprediksi hampir 40% spesies yang saat ini berada di planet kita dapat punah pada awal tahun 2050.

Nic Rawlence, direktur Laboratorium Palaeogenetika Otago dan dosen senior DNA purba di Departemen Zoologi di Universitas Otago di Selandia Baru mengatakan jika spesies tidak punah secara global, kemungkinan spesies yang tidak dapat beradaptasi dengan dunia kita yang berubah dengan cepat akan mengalami penyusutan jangkauan, kemacetan populasi, kepunahan lokal, dan menjadi punah secara fungsional.

Menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species, sekitar 41.000 — hampir sepertiga dari semua spesies yang diteliti saat ini, terancam punah.

Banyak spesies dan subspesies terkenal termasuk orangutan sumatera (Pongo abelii), macan tutul amur (Panthera pardus orientalis), gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus), badak hitam (Diceros bicornis), penyu sisik (Eretmochelys imbricata), harimau sunda (Panthera tigris sondaica) dan Cross River gorilla (Gorilla gorilla diehli) diklasifikasikan sebagai "sangat terancam punah", yang berarti bahwa mereka berada pada risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam liar, menurut IUCN dan World Wide Fund for Nature (WWF).

IUCN menggambarkan sangat terancam punah sebagai "sebuah kategori yang berisi spesies yang memiliki risiko kepunahan yang sangat tinggi sebagai akibat dari penurunan populasi yang cepat dari 80 hingga lebih dari 90 persen selama 10 tahun sebelumnya (atau tiga generasi), ukuran populasi saat ini kurang dari 50 individu.

Banyak dari spesies ini sangat terancam sehingga mereka mungkin tidak dapat bertahan hingga tahun 2050. Misalnya, hanya 70 macan tutul Amur yang tersisa di alam liar, sedangkan vaquita (Phocoena sinus), spesies lumba-lumba yang dianggap sebagai mamalia laut paling langka di dunia, turun menjadi hanya 10 ekor.

Ada banyak spesies yang kurang dikenal yang juga berisiko. Sebuah tinjauan tahun 2019 yang diterbitkan dalam jurnal Biological Conservationmenemukan bahwa lebih dari 40% spesies serangga sekarang terancam punah.

Sejumlah spesies serangga termasuk dalam daftar "sangat terancam punah" IUCN, termasuk belalang berujung putih (Chorthippus acroleucus), jangkrik Semak Alpen Selatan (Anonconotus apenninigenus), kupu-kupu biru Swanepoel (Lepidochrysops swanepoeli), lebah Franklin (Bombus franklini) dan wereng bersayap Seychelles (Proocytettix fusiformis).

Menurut laporan 2018 oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), lebih dari 90% terumbu karang dunia bisa mati pada tahun 2050 bahkan jika pemanasan global dijaga pada suhu 2,7 derajat Fahrenheit (1,5 derajat Celcius ).

Laporan IPCC menunjukkan bahwa pada awal 2030-an, kenaikan suhu global 1,5 C dapat menyebabkan "99% terumbu dunia mengalami gelombang panas yang terlalu sering bagi mereka untuk pulih."

Menurut laporan tahun 2022 yang diterbitkan dalam jurnal Nature, dua dari lima amfibi (40,7%) kini terancam punah, sementara laporan tahun 2016 yang diterbitkan oleh jurnal Biology Letters(opens in new tab) menyatakan bahwa , pada tahun 2050, 35% katak di Daerah Tropis Basah Queensland, Australia, "dapat terancam punah."

Oleh karena itu, sangat sulit untuk menentukan jumlah pasti spesies yang kemungkinan besar akan punah pada tahun 2050, terutama karena skala kepunahan masih belum ditentukan. Terlebih lagi, kita tidak tahu berapa banyak spesies yang ada saat ini, sehingga mustahil untuk menentukan semua makhluk yang berada dalam bahaya.

