Schneider Sabet Penghargaan untuk Keragaman Serta Inklusif di Tempat Kerja

Bisnis.com, JAKARTA – Schneider Electric memperoleh dua penghargaan atas nilai-nilai dan budaya keragaman (diversity), kesetaraan (equity) dan inklusif (inclusion) yang dibangun perusahaan.

Schneider Electric Indonesia kembali dipercaya untuk kedua kalinya memperoleh sertifikasi Great Place to Work. Tidak hanya itu, baru-baru ini The HR Excellence Awards 2022 juga memberikan penghargaan sebagai salah satu perusahaan terbaik dalam diversity, equity and inclusion.

The HR Excellence Awards merupakan salah satu penghargaan HR bergengsi yang diselenggarakan oleh HumanResourcesOnline.net untuk keempat kalinya di Indonesia. Adapun sertifikasi Great Place to Work ini diperoleh bersama dengan 5 kantor perwakilan Schneider Electric lainnya di Asia Tenggara. Survei dilakukan oleh Great Place to Work® kepada lebih dari 11 ribu karyawan Schneider Electric di 6 kantor perwakilan di Asia Tenggara untuk mengetahui kepuasan, kepercayaan dan dampak yang dirasakan karyawannya selama bekerja di perusahaan.

Roberto Rossi, Cluster President Schneider Electric Indonesia & Timor Leste dalam keterangan resmi kepada Bisnis, Rabu (21/9/2022), menyampaikan, “Penghargaan ini merupakan sebuah pencapaian dan pengakuan atas upaya dan inisiatif berkelanjutan perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, aman dan nyaman bagi seluruh karyawan, memastikan setiap karyawan memperoleh kesempatan yang sama, menghargai setiap individu berdasarkan keistimewaannya masing-masing, dan mendorong mereka untuk dapat mengenali dan mengeluarkan potensi terbaiknya. Kami terus berinovasi dalam menciptakan platform dan media komunikasi internal yang efektif dan interaktif dengan pemanfaatan teknologi, dan membangun ekosistem lingkungan kerja yang kolaboratif dan fleksibel dimanapun mereka berada.”

Di Indonesia, Schneider Electric memiliki sekitar 3.800 karyawan yang tersebar di Jakarta, Cikarang dan Batam. Schneider Electric memiliki komitmen yang serius dalam mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan kerja dan lebih luas lagi mempromosikan lahirnya pemimpin-pemimpin perempuan di sektor energi.

Dalam hal fleksibilitas kerja, Schneider Electric memiliki kebijakan Global Flexibility at Work yang memungkinkan perempuan dan laki-laki untuk menyeimbangkan hidup dan pekerjaan mereka, dan mendobrak stereotip gender.

“Kami selalu mendorong srikandi-srikandi Schneider Electric untuk terus mengejar mimpinya hingga setinggi-tingginya, dan membagikan kisah-kisah inspiratif dari para pemimpin perempuan global kami. Saat ini, lebih dari 20% jabatan pemimpin tim di Schneider Electric Indonesia diduduki oleh perempuan dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan proporsi ini dua kali lipat. Melalui Global Flexibility at Work, kami mengakomodasi harapan generasi muda yang menginginkan kebebasan dalam mengatur kapan dan dimana mereka bekerja dengan tetap produktif, dan transformasi digital memungkinkan hal ini.” Ungkap Sondang Saktion, HR Director Schneider Electric Indonesia & Timor Leste.

Di bidang HR, Schneider Electric Global juga telah memperoleh berbagai pengakuan antara lain Bloomberg Gender-Equality Index selama 4 tahun berturut-turut (2018-2021) dan Top 50 Diversity & Inclusion Leader dari Financial Times.

