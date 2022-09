 Kemenkominfo Siapkan Showcase DTE di KTT G20

Bagikan A- A+

Bisnis.com, BADUNG - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate sedang menyiapkan showcase untuk mendukung acara Digital Transformation Expo (DTE) saat Presidensi G20.

Johnny menjelaskan DTE akan berlangsung mulai 13-17 November 2022. Adapun, Konferensi Tingkat Tinggi Presidensi G20 Indonesia akan berlangsung di Bali pada 15-16 November 2022.

"DTE ini akan menjadi capaian konkret yang memfasilitasi showcasing inovasi maupun transformasi sektor digital, yang telah dicapai negara anggota G20 serta negara yang diundang," ujarnya, Sabtu (3/9/2022).

Dia menuturkan kegiatan tersebut diinisiasi oleh Digital Economy Working Group (DEWG), selain mengadakan G20 Digital Innovation Network (DIN).

Dia juga menambahkan rangkaian agenda DEWG G20 termasuk DTE merupakan upaya Presidensi G20 Indonesia untuk mendukung pengembangan inovasi digital.

DIN G20 mengusung tema utama The Rise of Digital Economy: Post-Pandemic Recovery and Beyond. Lewat rangkaian DIN dan DTE G20, Menteri Johnny juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk pulih bersama.

"Mari bersama-sama kita berjuang, bergandengan tangan untuk Recover Together, Recover Stronger," tandasnya.

