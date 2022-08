Inilah Pemenang Astranauts 2022, Kompetisi Digital dan Teknologi

Bisnis.com, JAKARTA – PT Astra International Tbk. merilis daftar pemenang Astranauts, kompetisi inovasi digital dan teknologi untuk mahasiswa dan startup. Terdapat 5 tema yang dikompetisikan yaitu Future of Mobility, Future of Finance, Industry 4.0, Sustainability, dan Emerging Technology.

Astranauts: Inspire, Innovate, Collaborate, merupakan kompetisi inovasi digital dan teknologi untuk mendukung pengembangan inovasi digital dan teknologi. Inovasi juga menjadi salah satu budaya Astra yang telah berkiprah selama 65 tahun di Indonesia.

Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bonifasius Wahyu Pudjianto mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah, swasta dan lembaga pendidikan atau akademisi sangat penting untuk menghadapi bonus demografi dan digitalisasi.

“Kami mengapresiasi kegiatan Astranauts 2022 ini, yang mana kita harus berdayakan untuk menumbuhkan perubahan yang signifikan pada generasi muda agar Indonesia lebih siap menghadapi tantangan,” ujarnya saat menjadi pembicara kunci Awarding Astranauts 2022 baru-baru ini.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Astra International Tbk. Djony Bunarto Tjondro mengatakan bahwa kolaborasi dan sinergi yang berkelanjutan telah menjadi bagian yang terintegrasi dari setiap langkah dan aktivitas bisnis Astra.

“Kegiatan Astranauts: Inspire, Innovate, Collaborate, diselenggarakan untuk menciptakan ruang kolaborasi yang lebih erat lagi antara mahasiswa, startup, dan Astra dalam melahirkan ide-ide inovatif yang dapat menjawab tantangan bisnis saat ini dan masa depan,” katanya.

Astranauts merupakan upaya Astra untuk mengakselerasi ekosistem digital di Indonesia sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

Rangkaian Sesi Inspiratif Astranauts

Astranauts menghadirkan sesi inspiratif Astranauts Week, yang terdiri dari rangkaian Webinar, Workshop, Info Session, Digital Showcase, dan Astra Virtual Job Fair yang telah

berlangsung selama sepekan yaitu 15-22 Agustus 2022, melalui situs astra.agorize.com.

Beragam topik menarik dalam sesi webinar, workshop dan rangkaian untuk Insan Astra

yaitu info sesi dibawakan oleh para ahli di bidangnya seperti dari Google, McKinsey, BCG, Microsoft, Accenture, Dalberg, A.T Kearney, EY-Parthenon, Amazon Web Services, GK-Plug and Play, TopKarir, hingga dari internal Astra.

Selanjutnya, sesi digital showcase menampilkan pameran produk digital Astra yang dapat terus dinikmati sepanjang satu bulan penuh, serta Astra Virtual Job Fair yang merupakan ajang rekrutmen dari Grup Astra bagi para fresh graduate dan job seeker.

Demo Day dan Awarding menjadi penutup rangkaian Astranauts 2022 yang menampilkan 20 ide inovasi terbaik sebagai finalis dari hampir 1.000 partisipan dan 500 ide yang didaftarkan.

Selanjutnya, sesi pengumuman tiga pemenang masing-masing jalur disiarkan melalui platform digital 65tahunastra.jagat.live.

Berikut daftar para pemenang Astranauts 2022:

Jalur Mahasiswa:

Juara 1

Gromo, dengan inovasi “Smart transportation for livestock with smart decision system” (tema Industry 4.0).

Juara 2

Bumikan, dengan inovasi “A Platform that provides one-stop solution for death and afterlife services” (tema Sustainability).

Juara 3

Auto Digda, dengan inovasi “Automatic guided vehicle can transform Into 4 types: unit loads, arm robot, towing, and forklift” (tema Industry 4.0).

Benoit, dengan inovasi “Replacing silicon PV which is simpler, cheaper, and suitable for bio-based implementation” (tema Sustainability).

Jalur Startup:

Juara 1

Crustea, dengan inovasi “Eco-aerator with IoT to Increase pond productivity and reduce operational costs” (tema Emerging Technology).

Juara 2

Tenang Heroes, dengan inovasi “Siri/Alexa for first aid mental health help, using Cognitive Behavioral Therapy and AI” (tema Emerging Technology).

Juara 3

Robotika Nusantara, dengan inovasi “Robotics education for early age kids through workshop, in-house curriculum and learning kits” (tema Industry 4.0).

Pemenang jalur mahasiswa mendapatkan hadiah senilai Rp30 juta untuk juara pertama, Rp20 juta untuk juara kedua, dan Rp10 juta untuk juara ketiga.

Untuk jalur startup, para pemenang mendapatkan hadiah senilai Rp75 juta untuk juara pertama, Rp50

juta untuk juara kedua, dan Rp25 juta untuk juara ketiga.

Tdak berhenti di situ, para pemenang dari jalur startup juga mendapatkan kesempatan untuk

berkolaborasi dan bergabung menjadi bagian dari komunitas startup Astra.

Selain itu, selama 2 minggu sebelumnya, seluruh finalis Astranauts dari kedua jalur juga mendapatkan sesi mentorship eksklusif dari para ahli.

