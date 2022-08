Perkuat Penetrasi Industri Gim Tanah Air, Telkomsel Melalui Dunia Games Rilis Gim RPG Terbaru “The Return of Condor Heroes”

Bisnis.com, JAKARTA - Telkomsel melalui Dunia Games kembali mempertegas komitmennya dalam mengakselerasi pemberdayaan industri gim untuk mendominasi pasar mobile games nasional dengan menjalin kolaborasi strategis bersama publisher gim lokal berpengalaman, Indofun. Melalui kolaborasi tersebut, Dunia Games berperan sebagai publisher gim lokal meluncurkan gim bergenre Card RPG terbaru, “The Return of Condor Heroes (RoCH)” yang sudah dapat dimainkan pada tanggal 28 Juli 2022 dengan mengunduhnya melalui Google Play Store untuk perangkat Android dan Apple Store untuk perangkat iOS.

Vice President Digital Lifestyle Nirwan Lesmana mengatakan, “Dunia Games sangat antusias dalam menghadirkan gim terbaru yaitu The Return of Condor Heroes yang siap memberikan tantangan baru bagi para penggemar mobile gaming di Indonesia. Perilisan gim RoCH ini merupakan bagian dari wujud nyata komitmen Telkomsel melalui Dunia Games, sebagai salah satu publisher gim terdepan di Indonesia, dalam memperkuat ekosistem gim nasional. Melalui kolaborasi bersama mitra publisher gim yang telah berpengalaman, kami berharap gim RoCH ini akan mendapatkan sambutan positif serta mampu berkontribusi dalam memajukan industri gaming nasional dan ekonomi digital Indonesia.”

RoCH merupakan gim yang diambil dari Trilogi kisah Pendekar Rajawali yang sangat melegenda dengan semua karakter utama di setiap seri, di antaranya Guo Jing (Legend of Condor Heroes), Yang Guo/Yo Ko (Return of Condor Heroes), Zhang Wuji (Heavenly Sword and Dragon Saber). Keunggulan gim ini terdapat pada fitur dan reward menarik yang bisa didapatkan berdasarkan quest dan achievement yang sangat berlimpah.

Sebagaimana gim Card RPG, RoCH menuntut gamers untuk dapat terus meningkatkan level diri serta membangun dan memperkuat desanya sendiri. Untuk dapat meningkatkan level, di dalam gim ini, pemain dapat membangun persediaan bijih khusus yang dapat digunakan untuk meningkatkan level peralatan dan persenjataan yang dimiliki. Selain itu, pemain juga dapat bergabung dengan berbagai macam fraksi atau aliansi saat sudah berada di level 20 ke atas. Dengan bergabung bersama aliansi, pemain dapat berkesempatan untuk mengikuti perang besar antar-aliansi untuk menjadi yang terbaik.

Bukan hanya keseruan yang dihadirkan melalui persenjataan dan pertempuran, RoCH juga memberikan pengalaman lebih dengan menghadirkan fitur unik bagi pemain yang dapat mengoleksi seluruh heroes di dalam Trilogi pendekar Rajawali, serta mempelajari silsilah dan keterikatan dari setiap karakter yang terdapat di gim ini melalui fitur relationship tree.

Dengan diluncurkannya gim RoCH ini, semakin melengkapi 4 gim sebelumnya yang telah dirilis oleh Dunia Games. Sampai saat ini, secara keseluruhan 5 gim yang di rilis oleh Dunia Games telah diunduh sebanyak lebih dari 12 juta kali. Selain konsisten sebagai publisher gim lokal, Dunia Games juga telah menggelar lebih dari 42.000 event esports (online dan offline) di seluruh Indonesia, menyediakan layanan payment gateway untuk berbagai gim terkemuka, serta menghadirkan platform game dan portal media nomor 1 di Indonesia dengan monthly visitor lebih dari 18 juta user. Informasi lebih lanjut dapat diakses di www.duniagames.co.id .

“Kehadiran gim RoCH ini turut melengkapi berbagai upaya yang telah Telkomsel lakukan melalui Dunia Games dalam mengakselerasi pemberdayaan industri gim nasional, selain melalui perhelatan berbagai event esports, baik di tingkat lokal maupun nasional. Total sudah terdapat 5 gim yang telah dirilis Dunia Games hingga saat ini dan tentunya kami beraharap jumlah tersebut akan terus bertambah. Ke depan, Telkomsel melalui Dunia Games akan terus memperkuat peran kami sebagai enabler dalam meningkatkan kapabilitas ekosistem games nasional melalui berbagai upaya kolaboratif yang berkelanjutan,” tandas Nirwan.

