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Kode Redeem PUBG Mobile Hari Ini 11 Juli 2022, Bonus Ratusan UC

Berikut kode redeem PUBG Mobile terbaru hari ini, Senin (11/7/2022).
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com 11 Juli 2022  |  07:20 WIB
Kode redeem PUBG Mobile terbaru hari ini
Kode redeem PUBG Mobile terbaru hari ini

Bisnis.com, SOLO - Tukarkan kode redeem gim PUBG Mobile yang telah disediakan untuk mendapatkan item-item pendukung secara gratis.

Nantinya, apabila berhasil, hadiah akan dikirimkan melalui mail di dalam PUBG Mobile.

Adapun caranya, langkah pertama ialah membuka laman PUBG Mobile Redemption Center Rewards Redemption di www.pubgmobile.com.

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Kemudian, masukkan Character ID pemain dan tuliskan kode redeem PUBG Mobile dalam kotak Redemption Code.

Setelah itu, Masukkan Verification Code. Lalu, klik tombol Redeem.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap kode redeem memiliki limit waktu. Jadi, segera klaim sebelum kode invalid.

Kode redeem PUBG Mobile 11 Juli 2022:

LEVKIN2QPCZ
TIFZBHZK4A
BBVNZBZ4M9
DKJU5LMBPY
DKJU9GTDSM
EKJONARKJO
UCBYSD600

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PUBG Kode Redeem PUBG
Editor : Restu Wahyuning Asih
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