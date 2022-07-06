Cek Daftar Harga HP Samsung Galaxy A Series Juli 2022

Bisnis.com, JAKARTA - Samsung Galaxy A Series sepertinya bisa jadi pilihan menarik bagi Anda yang berniat membeli HP Android baru atau meng-upgrade perangkat gawai untuk mendukung aktivitas harian.
Samsung sendiri merupakan produsen ponsel asal Korea Selatan yang memiliki penggemar cukup besar dan tersebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Dikutip dari laman Samsung.com, Rabu (6/7/2022), Samsung Galaxy A Series dibanderol mulai dari Rp1 jutaan saja.
Ini Daftar Harga HP Samsung Galaxy A Series Juli 2022:
- Galaxy A03 Core 2GB: Rp1.249.000
- Galaxy A03s 3GB: Rp1.599.000
- Galaxy A03 4GB: Rp1.799.000
- Galaxy A13 4GB: Rp2.499.000
- Galaxy A13 6GB: Rp2.699.000
- Galaxy A23 6GB: Rp3.299.000
- Galaxy A33 5G 6/128GB: Rp4.499.000
- Galaxy A33 5G 8/128: Rp4.799.000
- Galaxy A33 5G 8/256GB: Rp5.299.000
- Galaxy A53 5G 8/128GB: Rp6.299.000
- Galaxy A52s 5G 8/256GB: Rp5.999.000
- Galaxy A73 5G 8GB: Rp7.799.000
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