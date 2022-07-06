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Cek Daftar Harga HP Samsung Galaxy A Series Juli 2022

Bisnis.com merangkum harga HP Samsung Galaxy A Series Juli 2022.
Rahmi Yati
Rahmi Yati - Bisnis.com 06 Juli 2022  |  15:27 WIB
Samsung A13 - Samsung
Samsung A13 - Samsung

Bisnis.com, JAKARTA - Samsung Galaxy A Series sepertinya bisa jadi pilihan menarik bagi Anda yang berniat membeli HP Android baru atau meng-upgrade perangkat gawai untuk mendukung aktivitas harian.

Samsung sendiri merupakan produsen ponsel asal Korea Selatan yang memiliki penggemar cukup besar dan tersebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

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Dikutip dari laman Samsung.com, Rabu (6/7/2022), Samsung Galaxy A Series dibanderol mulai dari Rp1 jutaan saja.

Ini Daftar Harga HP Samsung Galaxy A Series Juli 2022:

  • Galaxy A03 Core 2GB: Rp1.249.000
  • Galaxy A03s 3GB: Rp1.599.000
  • Galaxy A03 4GB: Rp1.799.000
  • Galaxy A13 4GB: Rp2.499.000
  • Galaxy A13 6GB: Rp2.699.000
  • Galaxy A23 6GB: Rp3.299.000
  • Galaxy A33 5G 6/128GB: Rp4.499.000
  • Galaxy A33 5G 8/128: Rp4.799.000
  • Galaxy A33 5G 8/256GB: Rp5.299.000
  • Galaxy A53 5G 8/128GB: Rp6.299.000
  • Galaxy A52s 5G 8/256GB: Rp5.999.000
  • Galaxy A73 5G 8GB: Rp7.799.000

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samsung samsung galaxy gadget
Editor : Rio Sandy Pradana
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