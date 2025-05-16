Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Update Terbaru! 11 Kode Redeem ML Berhadiah Skin Spesial Naruto Hari Ini, Jumat 16 Mei 2025

Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih
 Jumat, 16 Mei 2025 | 07:02 WIB
Kumpukan kode redeem Mobile Legends (ML) yang aktif hari ini/Moonton
Kumpukan kode redeem Mobile Legends (ML) yang aktif hari ini/Moonton
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Simak kumpulan kode redeem Mobile Legends (ML) hari ini, Jumat (16/5/2025) yang bisa Anda klaim untuk mendapat item spesial. 

Mobile Legends merupakan game buatan Moonton. Selaku developer, Moonton terus berusaha menarik perhatian pengguna dengan merilis kode redeem setiap harinya.

Terdapat banyak kode redeem ML yang bisa Anda tukar dengan berbagai hadiah spesial. Berikut ini daftar kode redeem yang masih bisa ditukar untuk mendapat hadiah. 

Baca Juga 12 Kode Redeem FF Baru dan Aktif Hari Ini, Jumat 16 Mei 2025, Dapatkah Hadiah Spesial!

Cara Klaim Kode Redeem ML

Berikut cara tukarkan kode redeem Mobile Legends untuk mendapat hadiah spesial:

1. Buka situs m.mobilelegends.com/en/codexchange

2. Masukkan salah satu kode redeem ML pada kotak Redemption Code 

Baca Juga Update Kasus Ijazah Jokowi, Eks Dosen UGM Buka Suara

3. Lalu tuliskan ID user gim Mobile Legends dan kode verifikasi pada kotak yang ada

4. Klik Redeem, bila berhasil hadiah akan otomatis masuk ke dalam inbox game

Kode Redeem ML Hari Ini

Klaim kode redeem Mobile Legends (ML) terbaru hari ini, Jumat (16/5/2025) di bawah ini:

Baca Juga Harga Emas Melesat usai Rilis Data Ekonomi AS Mengecewakan
  • HOLAMLBB (Aktif untuk player baru)
  • 0nc9lhok9
  • mtdzj9uuu4262378b
  • MLBBxDOMIXI
  • Carry555
  • NARUTOMOBA (Trial skin Naruto)
  • n2cx4ppvq
  • 9d0kxrpvp
  • 3r83efok9
  • aipaxhq3c
  • oojms4okc

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan
Bisnis Indonesia Premium

Nikmati Bisnis Indonesia Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Masuk / Daftar
Prospek Emiten Logam (ANTM, MDKA & INCO) Terbaru versi JP Morgan
Premium

Prospek Emiten Logam (ANTM, MDKA & INCO) Terbaru versi JP Morgan

Masih Kemurahan, Segini Target Harga Saham Terbaru BSI (BRIS)
Premium

Masih Kemurahan, Segini Target Harga Saham Terbaru BSI (BRIS)

INDF’s Agribusiness Segment Drives Strong Performance
Premium

INDF’s Agribusiness Segment Drives Strong Performance

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Update Kode Redeem PUBG Mobile yang Bisa Ditukar Hadiah Hari Ini, Jumat 16 Mei 2025
Gaming

Update Kode Redeem PUBG Mobile yang Bisa Ditukar Hadiah Hari Ini, Jumat 16 Mei 2025

11 jam yang lalu
12 Kode Redeem FF Baru dan Aktif Hari Ini, Jumat 16 Mei 2025, Dapatkah Hadiah Spesial!
Gaming

12 Kode Redeem FF Baru dan Aktif Hari Ini, Jumat 16 Mei 2025, Dapatkah Hadiah Spesial!

11 jam yang lalu
6 Kode Redeem ML Ini Masih Bisa Ditukar Hadiah Spesial Hari Ini, Kamis 15 Mei 2025
Gaming

6 Kode Redeem ML Ini Masih Bisa Ditukar Hadiah Spesial Hari Ini, Kamis 15 Mei 2025

1 hari yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Keraguan Komdigi di Balik Rencana Insentif Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi
Telekomunikasi

Keraguan Komdigi di Balik Rencana Insentif Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi

8 menit yang lalu
GOTO - Komdigi Kampanye Bersama Cegah Transaksi Judi Online Tembus Rp1.000 Triliun
Telekomunikasi

GOTO - Komdigi Kampanye Bersama Cegah Transaksi Judi Online Tembus Rp1.000 Triliun

5 jam yang lalu
Respons Komdigi soal Laporan JP Morgan Regulasi Telekomunikasi RI Rumit
Telekomunikasi

Respons Komdigi soal Laporan JP Morgan Regulasi Telekomunikasi RI Rumit

5 jam yang lalu
Tiket Habis Terjual, 20 Ribu Pengunjung Akan Semarakkan Digiland 2025
Telekomunikasi

Tiket Habis Terjual, 20 Ribu Pengunjung Akan Semarakkan Digiland 2025

6 jam yang lalu
Polemik Tarif Ojol: Potongan Jumbo Berujung Driver Demo Besar-besaran
Sains & Teknologi

Polemik Tarif Ojol: Potongan Jumbo Berujung Driver Demo Besar-besaran

8 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

12 Kode Redeem FF Baru dan Aktif Hari Ini, Jumat 16 Mei 2025, Dapatkah Hadiah Spesial!

2

Equinix - Astra (ASII) Luncurkan Data Center AI-Ready Jakarta

3

Profil Benjamin Joe, Kepala Meta Asia Pasifik Baru Pengganti Dan Neary

4

Polemik Tarif Ojol: Potongan Jumbo Berujung Driver Demo Besar-besaran

5

Tiket Habis Terjual, 20 Ribu Pengunjung Akan Semarakkan Digiland 2025

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Gibran Minta Bobby Nasution Siapkan Layanan Haji Fast Track di Medan

Gibran Minta Bobby Nasution Siapkan Layanan Haji Fast Track di Medan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

PREMIUM WRAP-UP: Kinerja Softbank Investor Kakap Grab-GOTO hingga Aksi Borong China dan Pelonggaran Perang Dagang
Startup

PREMIUM WRAP-UP: Kinerja Softbank Investor Kakap Grab-GOTO hingga Aksi Borong China dan Pelonggaran Perang Dagang

Telekomunikasi

Perbedaan Versi Model AI Maverick Meta Memicu Kekhawatiran di Kalangan Pengembang

Gadget

Samsung Ungkap dampak Kebijakan Tarif AS terhadap Bisnis TV

Premium

Beda Cara Investasi TikTok di Indonesia vs Thailand

Sains & Teknologi

TikTok Berencana Investasi Rp145 Triliun untuk Pusat Data di Thailand

Foto

Lihat Lainnya
Impor Garam Industri Dibuka Lagi Hingga Swasembada Garam Pada 2027
2+
Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper