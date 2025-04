Cara Menghentikan Panggilan Telemarketing Kartu Kredit yang Mengganggu di Android

Bisnis.com, JAKARTA — Pemblokiran telepon marketing kartu kredit tidak hanya menghemat waktu, juga membuat hidup menjadi lebih tenang. Berikut cara menghentikan panggilan telepon dari telemarketing kartu kredit.

Telepon dari telemarketing kartu kredit seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari. Tidak hanya membanjiri ponsel dengan nomor asing, beberapa panggilan bahkan berpotensi penipuan. Telemarketing kartu kredit biasanya mendapatkan nomor pelanggan dari data yang tercatat saat membuka rekening atau berlangganan layanan finansial. Tanpa disadari, pengguna mungkin menyetujui klausul "izin promosi" dalam dokumen perbankan. Nomor-nomor ini kemudian digunakan untuk menawarkan produk tambahan atau pinjaman.

Adapun jika Anda tidak ingin diganggu oleh telemarketing, Berikut Cara Menghentikan Panggilan Mengganggu

1. Blokir Nomor Manual via Aplikasi Telepon

Cara ini cocok untuk memblokir nomor spesifik, tetapi kurang efektif jika telemarketer menggunakan banyak nomor berbeda.

Langkah:

1. Buka aplikasi Telepon > pilih Panggilan Terakhir.

2. Tekan lama nomor yang ingin diblokir > pilih Blokir/Laporkan Spam.

3. Konfirmasi dengan mengetuk Blokir.

2. Aktifkan Blokir Otomatis untuk Nomor Tak Dikenal

Cara ini ampuh untuk menolak seluruh panggilan dari nomor yang tidak tersimpan di kontak. Kekurangannya, jika ada kerabat yang nomornya belum disimpan kemudian menelpon, maka akan ditolak juga.

Langkah:

1. Buka aplikasi Telepon > ketuk ikon ⋮ (tiga titik) > Pengaturan.

2. Pilih Blokir Nomor > aktifkan Blokir Panggilan dari Nomor Tak Dikenal.

3. Gunakan Aplikasi Pihak Ketiga

Beberapa aplikasi populer yang direkomendasikan:

- Truecaller: Memfilter otomatis panggilan spam berdasarkan database global.

- Google Phone App (Bawaan): Aktifkan Filter spam calls di menu Caller ID & spam.

4. Daftarkan Nomor ke Layanan DND (Do Not Disturb)

Manfaat dari metode ini adalah meminimalkan panggilan dari telemarketer terdaftar di Indonesia. Sehingga panggilan yang ditolak hanya panggilan telemarketing. Tidak efektif jika telemarketing terus mengganti nomor mereka.

Cara Aktifkan:

- Kirim SMS FULLY BLOCK ke 1909 untuk memblokir semua kategori promosi.

- Atau gunakan aplikasi operator (contoh: MyJio, Airtel Thanks) > aktifkan opsi Do Not Disturb.

Dengan menerapkan langkah-langkah di atas, ponsel Android Anda akan terbebas dari gangguan telemarketing kartu kredit. Pilih metode yang sesuai dengan kebutuhan, atau gabungkan beberapa cara untuk hasil maksimal.