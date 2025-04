Akun Instagram Ridwan Kamil Sudah Pulih Usai Diretas Pihak Tak Bertanggung Jawab

Bisnis.com, JAKARTA — Akun instagram milik eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil alias RK kembali pulih seusai diretas oleh orang tidak bertanggung jawab.

Hal ini dia sampaikan langsung melalui akun @ridwankamil dengan mengucapkan terima kasih kepada Tim Meta Indonesia.

Mengutip dari akun @ridwankamil pada Sabtu (12/4/2025), akun Instagram-nya telah pulih sejak pukul 13:30 WIB siang hari ini. Ridwan Kamil mengaku akunnya bisa kembali pulih setelah melakukan beberapa kali percobaan masuk akun.

“Akun IG ini sudah bisa di-recover dan kembali normal, setelah beberapa kali percobaan in and out dari pihak yang tidak bertanggung jawab, sejak diretas jam 19-an kemarin malam,” tulisnya.

Lebih lanjut, dia mengapresiasi Tim Meta Indonesia yang dinilainya sabar, profesional, dan atentif menangani permasalahannya, sehingga akunnya bisa kembali pulih.

“Terima kasih untuk Tim Meta Indonesia yang berhasil mengembalikan akun IG ini. Tim-nya sabar, profesional, dan atentif. Sekali lagi terima kasih,” ucapnya.

Sebelumnya Kang Emil, sapaan akrabnya, mengatakan dirinya tidak bisa mengakses akun Instagram @ridwankamil pribadinya sejak pukul 19.20 WIB hari ini Jumat 11 April 2025.

“Per 19.20 WIB akun IG saya tidak bisa saya akses," tutur Kang Emil saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (11/4/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis, IG Ridwan Kamil mengunggah foto 'tanggung jawab jangan lari'. Tidak jelas maksud postingan tersebut apakah itu terkait dengan skandal yang menyeret Ridwan Kamil dengan seorang perempuan atau tidak.

Adapun RK telah menegaskan bahwa dirinya dan tim tidak mengunggah apapun hari ini. Maka dari itu, dia memastikan Instagram pribadinya telah diretas.

“Saya tidak memposting apapun hari ini. Sehingga saya simpulkan akun saya sedang diretas," katanya.