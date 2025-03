MultiIntegra Technology Umumkan Akuisisi Bisnis dan Aset Anak Usaha oleh Ernst & Young

Bisnis.com, JAKARTA- MultiIntegra Technology Group (MITG) mengumumkan langkah strategis terkait PT Kreatif Dinamika Integrasi (Kreatif) yang diakuisisi oleh PT Ernst & Young Digital Solutions.

Anak usaha MITG kini diakuisi oleh perusahaan yang berbasis di Inggris tersebut berlangsung pada 1 Maret lalu. “MITG dengan bangga mengumumkan bahwa MITG mendapatkan kehormatan dari Ernst & Young pemain global, sebuah profesional multinasional yang berpusat di Inggris yang akan melanjutkan, memperkuat, dan membesarkan PT Kreatif Dinamika Integrasi di bawah bendera PT Ernst & Young Digital Solutions terhitung mulai tanggal 01 Maret 2025,” kata Aloys Sutarto sebagai CEO dari Group MITG di Jakarta, dikutip pada Minggu (9/3/2025).

Pada periode 2014 -2015 sebelum bergabung dengan MITG, Kreatif sendiri merupakan sebuah start-up dengan belasan anggota, muda, dinamis dan agresif, yang mengkhususkan diri sebagai Microsoft Partner Network / Mitra Solusi Cloud Microsoft terkemuka yang menyediakan solusi industri yang mencakup ERP, CRM, Power BI, Office, dan lain-lain.

Pada awal 2017, Kreatif menjadi bagian dari MITG. MITG sendiri didirikan pada tahun 2005 yang merupakan kelompok yang mendedikasikan diri di bidang Engineering & System Integrator di bidang: ICT (Information, Communication & Technology), Cyber, Maritime Technology, Military & Law Enforcement, Security Intelligence, Aviation & Navigation, Health Care Digital Transformation, Green Energy, dan lain-lain dengan jumlah karyawan pada saat itu sekitar 200 orang, yang cakupan pasar mayoritasnya adalah pasar lokal.

Founder & Co-Founder Kreatif, Galib Machri, Monica Dewi dan Hendrik Gouw, juga merasa satu visi dan satu misi yang solid bersama MITG. Kesolidan ini membuat setelah satu windu (8 tahun) tim berkembang menjadi lebih dari 100 orang.

Kreatif kemudian terus memperluas portofolio layanannya, mencakup solusi ERP, CRM, Power BI, dan Office, serta meraih berbagai penghargaan bergengsi dari Microsoft dari tahun 2018 hingga 2024, termasuk dua kali dinobatkan sebagai Microsoft Partner of the Year for Indonesia.

Prestasi ini tidak lepas dari dukungan dan arahan strategis MITG sebagai induk perusahaan, yang memungkinkan Kreatif memperluas cakupan pasar dan meningkatkan kapabilitas timnya.

“Sampai dengan akhir tahun 2024, Kreatif telah melayani lebih dari 200 pelanggan dengan industri yang berbeda, termasuk melayani di project site meliputi: Vietnam, Malaysia, Australia, India, Uganda, Pantai Gading, dan Serbia. Sebagai anak perusahaan MITG, Kreatif bagaikan gadis jelita nan menawan serta berprestasi, sehingga sejak 3 tahun yang lalu banyak dilirik oleh para pemain global,” kata Aloys Sutarto.

Akuisisi strategis ini akan memperkuat kemampuan konsultasi teknologi jaringan EY di Asia Tenggara di bawah bendera EYDS (Ernst & Young Digital Solutions).