Telkomsel Gandeng FlexTV Hadirkan Micro Drama Perdana di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah sukses menghadirkan Promo Netflix Premium Bundle, Paket YouTube Premium, dan ragam bundling layanan streaming lainnya, Telkomsel menjadi perusahaan telekomunikasi pertama di Indonesia yang menghadirkan produk bundling dengan layanan Micro Drama berformat video vertikal melalui peluncuran Paket Bundling Premium FlexTV. Dengan tujuan memberikan pengalaman baru menikmati konten drama pendek berkualitas dengan harga lebih hemat dan terjangkau, paket inovatif ini dihadirkan dalam kemitraan strategis bersama FlexTV, platform streaming untuk Short Video dan produsen Micro Drama.

Micro Drama, yang menjadi format utama FlexTV, tengah berkembang pesat di pasar global. Di China, industri ini tumbuh sebesar 268% pada 2023, dengan nilai pasar mencapai 37,39 miliar yuan (sekitar 5,3 miliar USD). Proyeksi menunjukkan angka ini akan melampaui 100 miliar yuan pada 2027. Keberhasilan ini mencerminkan meningkatnya preferensi konsumen terhadap konten singkat dengan narasi kuat yang mudah diakses di tengah kesibukan sehari-hari. Sebagai pelopor di Indonesia, Telkomsel memanfaatkan peluang ini untuk menghadirkan pengalaman hiburan yang relevan dan terjangkau.

VP Digital Lifestyle Telkomsel, Lesley Simpson, menyatakan, “Sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital terdepan, Telkomsel terus memperkuat komitmen memenuhi kebutuhan pelanggan dan masyarakat akan akses hiburan digital yang semakin lengkap. Melalui kemitraan strategis dengan layanan streaming Micro Drama berformat video vertikal yang pertama di Indonesia bersama FlexTV kami ingin memberikan pengalaman hiburan yang relevan dengan tren terbaru di industri digital, lebih hemat dan sudah termasuk nilai tambah berupa kuota data khusus.”

Dengan Paket Bundling Premium FlexTV seharga Rp77.700, pelanggan akan mendapatkan langganan FlexTV selama 30 hari beserta kuota data khusus sebesar 6 GB. Paket Bundling Premium FlexTV memungkinkan pelanggan menikmati berbagai genre Micro Drama, mulai dari drama romantis, misteri penuh intrik, hingga kisah fantasi yang memikat. Beberapa judul populer yang tersedia di FlexTV antara lain Love by Confinement, The Bride of The Wolf King, Mr. Williams! Madame is Dying, dan The Security Guard is a Trillionaire. Pembelian Paket Bundling Premium FlexTV dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi MyTelkomsel, UMB *363#, konter pulsa, swalayan ritel terdekat, maupun e-commerce.

Setelah pembelian, pelanggan akan menerima tautan untuk login ke FlexTV melalui SMS. Telkomsel mengingatkan pelanggan untuk selalu berhati-hati terhadap potensi penipuan. Hindari berbagi kode OTP atau data pribadi, dan waspadai tautan mencurigakan yang mengatasnamakan Telkomsel.

Selain Paket Bundling Premium, pelanggan dapat membeli Coins dengan harga yang lebih terjangkau untuk menikmati konten pilihan di FlexTV. Mulai dari Rp22.200 untuk 500 Coins, setiap pembelian dilengkapi kuota data khusus sebesar 3 GB. Pembelian Coins dapat dilakukan berulang kali melalui MyTelkomsel, memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pelanggan.

Yucheng Hu, Chief Executive Officer MPU, mengatakan, “Kemitraan ini tidak hanya memperkenalkan FlexTV kepada audiens yang lebih luas di Indonesia tetapi juga mempertegas posisi kami sebagai destinasi utama bagi penggemar konten inovatif berbasis layar vertikal. Dengan bangga, bersama Telkomsel, kami meluncurkan pertama kali produk bundling ini, menghadirkan solusi hiburan digital yang relevan, menarik, dan memberikan pengalaman baru bagi pelanggan.”

Kolaborasi antara Telkomsel dan FlexTV didukung oleh TelkomMetra melalui Unit Bisnis Strategisnya, MetraMediaHub. Sebagai penyedia layanan akuisisi konten dan platform distribusi, MetraMediaHub berkomitmen untuk memastikan penonton dapat dengan mudah dan nyaman mengakses layanan FlexTV melalui Telkomsel. Selain itu, mereka juga bekerja sama dalam pengembangan produksi drama pendek lokal untuk menambah variasi konten hiburan berkualitas.

Dioperasikan melalui Yuder Pte, Ltd., anak perusahaan yang dikendalikan mayoritas secara tidak langsung oleh Mega Matrix Inc. (NYSEAMEX: MPU), FlexTV tersedia di lebih dari 100 negara dan dalam berbagai bahasa, di antaranya Inggris, Jepang, Indonesia, Cina, Thailand, Arab, Spanyol, dan Prancis. Flex TV memiliki lebih dari 140 ribu episode drama yang siap menemani para pecinta drama.

Informasi lebih lanjut mengenai Paket Bundling Premium FlexTV, kunjungi telkomsel.com/video/flextv.