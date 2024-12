Hore, Apple TV Plus Tawarkan Streaming Gratis pada 4-5 Januari 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Apple TV Plus mengumumkan bahwa layanan streaming mereka akan tersedia gratis untuk umum pada akhir pekan ini, mulai 4 Januari hingga 5 Januari.

Melansir dari The Verge, Selasa (31/12/2024) Apple TV melalui media sosialnya menampilkan sejumlah acara unggulan mereka, disertai dengan tagline "lihat sendiri."

Sebelumnya, Apple sempat memberi bocoran bahwa mereka mungkin akan memberikan akses streaming gratis dalam beberapa hari ke depan, sesuatu yang belum pernah mereka tawarkan sebelumnya.

Namun, Apple tidak memberikan rincian lebih lanjut dalam postingan teaser tersebut dan belum jelas apakah penawaran gratis ini mencakup seluruh daftar tontotan di Apple TV Plus atau hanya konten Apple Originals.

Hingga saat ini, perusahaan belum memberikan konfirmasi lebih lanjut mengenai layanan streaming mereka akan tersedia gratis pada akhir pekan ini.

Penawaran streaming gratis akhir pekan bukan hal yang pertama kali terjadi. Sebab, layanan serupa yang dilakukan oleh layanan lain, seperti penawaran akhir pekan gratis dari HBO di TV kabel dan streaming gratis terbatas yang pernah dilakukan oleh Netflix pada beberapa konten unggulannya.

Adapun, dengan akses gratis ini memberikan kesempatan bagi penggemar untuk menonton maraton sejumlah acara orisinal Apple TV Plus. Salah satunya adalah Severance, yang musim keduanya sangat dinantikan dan akan tayang pada 17 Januari.

Selain itu, para pengguna juga bisa menikmati acara-acara lainnya seperti For All Mankind, drama fiksi ilmiah berlatar luar angkasa Silo, thriller pasca-apokaliptik, dan Godzilla: Monarch - Legacy of Monsters.