Duh, Jumlah Air Tawar di Bumi Turun Mendadak Sejak 2014, Pertanda Apa?

Bisnis.com, JAKARTA - Sebuah tim ilmuwan internasional menemukan bukti bahwa jumlah total air tawar di bumi turun secara tiba-tiba mulai bulan Mei 2014 hingga saat ini.

Penelitian yang menggunakan pengamatan dari satelit NASA-Jerman itu, dilaporkan dalam Surveys in Geophysics.

Para peneliti berpendapat bahwa pergeseran ini dapat mengindikasikan benua-benua di bumi telah memasuki fase yang terus-menerus kering.

Dilansir dari laman resmi NASA, dari tahun 2015 hingga 2023, pengukuran satelit menunjukkan bahwa jumlah rata-rata air tawar yang tersimpan di daratan termasuk air permukaan cair seperti danau dan sungai, ditambah air di akuifer bawah tanah adalah 290 mil kubik (1.200 km kubik) lebih rendah dibandingkan tingkat rata-rata pada tahun 2002 hingga tahun 2014, kata Matthew Rodell, salah satu penulis studi dan ahli hidrologi di Pusat Penerbangan Luar Angkasa Goddard NASA di Greenbelt, Maryland. “Itu berarti dua setengah kali volume Danau Erie yang hilang.”

Selama masa kekeringan, seiring dengan perluasan pertanian beririgasi modern, pertanian dan perkotaan harus lebih bergantung pada air tanah, yang dapat menyebabkan siklus menurunnya pasokan air bawah tanah: persediaan air tawar habis, hujan dan salju tidak dapat memenuhi kebutuhan air tersebut, dan lebih banyak air tanah yang dipompa.

Berkurangnya ketersediaan air memberikan tekanan pada petani dan masyarakat, berpotensi menyebabkan kelaparan, konflik, kemiskinan, dan peningkatan risiko penyakit ketika masyarakat beralih ke sumber air yang terkontaminasi, menurut laporan PBB tentang kekurangan air yang diterbitkan pada tahun 2024.

Tim peneliti mengidentifikasi penurunan air tawar secara global secara tiba-tiba ini menggunakan observasi dari satelit Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE), yang dioperasikan oleh German Aerospace Center, German Research Center for Geosciences, dan NASA. Satelit GRACE mengukur fluktuasi gravitasi bumi dalam skala bulanan yang menunjukkan perubahan massa air di dalam dan di bawah tanah. Satelit GRACE asli terbang dari Maret 2002 hingga Oktober 2017. Satelit penerus GRACE–Follow On (GRACE–FO) diluncurkan pada Mei 2018.

Penurunan pasokan air tawar global yang dilaporkan dalam penelitian ini dimulai dengan kekeringan besar di Brasil bagian utara dan tengah, dan segera diikuti oleh serangkaian kekeringan besar di Australasia, Amerika Selatan, Amerika Utara, Eropa, dan Afrika.

Suhu laut yang lebih hangat di kawasan tropis Pasifik sejak akhir tahun 2014 hingga tahun 2016, yang berpuncak pada salah satu peristiwa El Niño paling signifikan sejak tahun 1950, menyebabkan pergeseran aliran jet atmosfer yang mengubah cuaca dan pola curah hujan di seluruh dunia. Namun, bahkan setelah El Niño mereda, air tawar global gagal pulih kembali.

Faktanya, Rodell dan tim melaporkan bahwa 13 dari 30 kekeringan paling parah di dunia yang diamati oleh GRACE terjadi sejak Januari 2015. Rodell dan rekannya menduga bahwa pemanasan global mungkin berkontribusi terhadap penipisan air tawar yang berkepanjangan.

Pemanasan global menyebabkan atmosfer menahan lebih banyak uap air, yang mengakibatkan curah hujan lebih ekstrem, kata ahli meteorologi NASA Goddard Michael Bosilovich.

Meskipun tingkat curah hujan dan salju tahunan total mungkin tidak berubah secara dramatis, periode curah hujan yang lama dalam waktu yang lama memungkinkan tanah mengering dan menjadi lebih padat. Hal ini mengurangi jumlah air yang dapat diserap tanah saat hujan.

Secara global, tingkat air tawar tetap rendah sejak El Niño tahun 2014-2016, sementara masih banyak air yang terperangkap di atmosfer sebagai uap air.

“Pemanasan suhu meningkatkan penguapan air dari permukaan ke atmosfer, dan kapasitas menahan air di atmosfer, sehingga meningkatkan frekuensi dan intensitas kondisi kekeringan,” katanya.

Meskipun ada alasan untuk mencurigai bahwa penurunan tajam air tawar sebagian besar disebabkan oleh pemanasan global, sulit untuk menghubungkan keduanya secara pasti, kata Susanna Werth, ahli hidrologi dan ilmuwan penginderaan jarak jauh di Virginia Tech, yang tidak berafiliasi dengan penelitian ini.

Masih harus dilihat apakah air tawar global akan kembali ke nilai sebelum tahun 2015, tetap stabil, atau melanjutkan penurunannya. Mengingat bahwa sembilan tahun terpanas dalam catatan suhu modern bertepatan dengan penurunan air tawar secara tiba-tiba.