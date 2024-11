CIO Summit di Bali Sukses Digelar, Fokus pada Gen AI dan Google Security

Bisnis.com, JAKARTA - Devoteam Indonesia, sebuah perusahaan IT konsultan sekaligus Google Partner ternama, sukses menggelar kembali CIO Summit 2024 di Renaissance Bali Nusa Dua Resort, pada 28-30 Oktober 2024.

Dengan tema yang bertajuk “Navigating The Future of AI-Driven Business Transformation”, acara ini turut dihadiri oleh Country Director of Devoteam Google Cloud Business Unit Indonesia Hendrawan Deny Ardiyatman, Global Vice President of Devoteam Google Cloud Business Unit Valon Rexhepi, serta Global CTO of Devoteam Google Cloud Business Unit Jason Quek.

“CIO Summit yang telah terselenggara pada tahun-tahun sebelumnya sudah terbukti menjadi wadah penting bagi para pimpinan perusahaan untuk mendiskusikan strategi, inovasi, dan tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi teknologi cloud di era transformasi digital ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, mereka juga akan mendapatkan inspirasi dan ide-ide segar untuk memaksimalkan potensi Google Cloud dalam mendorong realisasi transformasi digital di perusahaan mereka,” ungkap Hendrawan dalam siaran pers, Kamis (8/11/2024).

Adapun, Generative Artificial Intelligence (Gen AI) memiliki potensi besar untuk mengubah cara bisnis beroperasi. Dengan kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi, personalisasi, dan inovasi, Gen AI dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang mengadopsinya.

Meskipun masih banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti perihal keamanan data, namun potensi manfaat Gen AI tidak dapat diabaikan, dan manfaatnya terbukti terus berkembang di Indonesia. Berbasis pertumbuhan Gen AI yang cukup signifikan tersebut.

Lebih lanjut, CIO Summit 2024 dihadiri oleh lebih dari 50 peserta dari berbagai perusahaan ternama di beragam industri. Di sana, dikupas tuntas tentang Gen AI dan Google Security serta dampaknya pada elevasi bisnis, melalui berbagai panel diskusi, presentasi, dan demo.

Melalui serangkaian acara tersebut, Devoteam Indonesia berharap akselerasi bisnis di Indonesia akan semakin optimal dengan penggunaan AI yang tepat dan efisien.

Sangat berkaitan erat dengan pergerakan Gen AI dalam perkembangan bisnis, Google Security dapat membantu beragam lini, mulai dari meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan memastikan keamanan data pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional dengan cara mengotomatiskan tugas keamanan dan memberikan analisis risiko yang lebih baik, hingga mendukung pertumbuhan bisnis dengan menyediakan lingkungan cloud yang aman dan andal.

“Gen AI dan Google Security merupakan teknologi transformatif yang dapat membantu bisnis dari semua ukuran untuk meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, dan memperkuat keamanan. Dengan mengadopsi teknologi ini, bisnis dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan mencapai kesuksesan jangka panjang di era digital,” imbuh Hendrawan.

Gen AI akan menjadi katalis utama dalam transformasi bisnis. Dengan kemampuannya menghasilkan konten kreatif, menganalisis data secara mendalam, dan belajar dari interaksi, Gen AI akan mengubah cara kita bekerja.

Teknologi itu memungkinkan perusahaan untuk lebih personal dalam berinteraksi dengan pelanggan, membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas, dan mengembangkan produk dan layanan yang inovatif.

Berkaitan erat dengan hal tersebut, Google Security akan menjadi benteng pertahanan bagi bisnis di era digital yang semakin hari semakin kompleks.

Seiring dengan semakin banyaknya data yang terhubung dan transaksi yang dilakukan secara online, ancaman keamanan cyber juga semakin meningkat. Google Security hadir dengan berbagai solusi yang dirancang untuk melindungi data bisnis yang paling berharga.

Mulai dari perlindungan terhadap serangan malware hingga pengelolaan identitas yang aman, Google Security akan memastikan bahwa bisnis dapat beroperasi dengan tenang tanpa harus khawatir akan ancaman keamanan.

Kombinasi antara Gen AI dan Google Security akan menciptakan sinergi yang kuat, di mana AI dapat digunakan untuk mendeteksi ancaman baru secara lebih cepat dan akurat, sementara Google Security menyediakan lapisan perlindungan yang komprehensif.

Dalam dunia yang kian kompetitif, seluruh pelaku bisnis diharapkan lebih peka terhadap perkembangan teknologi. Gen AI bisa dimanfaatkan untuk membantu mendorong inovasi dan efisiensi bisnis, sedangkan Google Security akan memastikan bahwa inovasi tersebut dilakukan dengan aman. Kombinasi keduanya akan menjadi kekuatan pendorong utama dalam transformasi bisnis di masa depan.