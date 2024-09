Misteri 'Manusia Raksasa' Marrre Man, Bahkan Terlihat dari Luar Angkasa

Bisnis.com, JAKARTA - Di bumi ini ada banyak misteri yang belum terpecahkan, salah satunya adalah keberadaan manusia raksasa Marree Man di pedalaman Australia.

Membentang seluas 400 meter, Marree Man adalah gambar pria raksasa di atas lahan yang saking besar ukurannya, bisa terlihat dari luar angkasa dengan Landsat 8 milik NASA yang merilis gambar sosok tersebut pada tahun 2020.

Misteriusnya, sampai kini tidak diketahui siapa pembuat sosok setinggi 4,2 km, yang juga dikenal sebagai Raksasa Stuart itu.

Taipan Australia Dick Smith yang penasaran dengan pembuatnya, bahkan membuat pengumuman akan memberikan hadiah sebesar US%5.000 pada siapapun yang mengetahui pembuatnya.

Gambar itu memperlihatkan seorang pemburu Pribumi yang melemparkan bumerang atau tombak di Australia Selatan yang terpencil, sekitar 700 km sebelah utara Adelaide.

Dari permukaan tanah, gambar ini terlalu besar untuk dipahami dan hanya diidentifikasi sebagai sketsa tunggal oleh seorang pria bernama Trec Smith, yang sedang menerbangkan pesawat kecil di atasnya pada tahun 1998.

'Itu sangat besar dan terpahat sangat dalam,' kata Smith dalam film pendek tahun 2016 'The Mystery of the Marree Man' dilansir dari Dailymail.

Dua artis lokal dicurigai berada di balik Marree Man.

Robin Cooke, pencipta Taman Patung Mutonia Marree, menyangkal bahwa itu adalah dia.

Tersangka yang lebih mungkin adalah mendiang seniman Alice Springs, Bardius Goldberg, yang dilaporkan membuat pengakuan menjelang kematiannya bahwa Manusia Marree adalah hasil karyanya.

Masih ada misteri lain tentang bagaimana sosok raksasa itu terbentuk, pada saat teknologi GPS masih dalam masa pertumbuhan dan bagaimana penciptaannya, yang memerlukan peralatan berat untuk memindahkan.

Penduduk setempat menyetujui jalur tersebut ditelusuri kembali oleh para peneliti pada tahun 2016 ketika garis besarnya memudar.

Masih belum ada yang berani mengklaim hadiah Dick Smith.

'Ini adalah kisah detektif klasik sepanjang masa,' kata Smith pada tahun 2016.

Marree Man adalah geoglyph desain

Dilansir dari Nasa earth, sejak seorang pilot pertama kali melihat Marree Man pada tahun 1998, karya seni tanah misterius ini telah menarik perhatian internasional.

Diukir di dataran tinggi di Australia Selatan, karya seni tersebut menggambarkan seorang pemburu dengan sesuatu yang tampak seperti tongkat atau bumerang di tangannya.

Marree Man adalah geoglyp desain yang terbuat dari bahan tanah berukuran sangat besar sehingga paling baik dilihat dari atas. Contoh geoglyph yang lebih besar adalah Garis Nazca di Peru.

Selama bertahun-tahun, Marree Man, yang diberi nama berdasarkan kota terdekat, merupakan fitur yang menonjol dalam citra satelit Landsat di wilayah tersebut, namun garis tersebut memudar selama bertahun-tahun. Pada tahun 2013, mereka hampir tidak terlihat dalam gambar berwarna alami yang diperoleh Operational Land Imager (OLI) di Landsat 8.

Pada bulan Agustus 2016, pemilik bisnis lokal, yang khawatir dengan hilangnya tempat yang menjadi daya tarik wisata, memutuskan untuk memulihkan geoglyph yang memudar. Dengan koordinat GPS yang akurat untuk dokumen asli, mereka menggunakan grader konstruksi untuk menggambar ulang Marree Man selama lima hari.

Tim restorasi berpendapat geoglyph yang diperbarui akan bertahan lebih lama dari aslinya karena menciptakan alur angin, yang dirancang untuk memerangkap air dan mendorong pertumbuhan vegetasi. Seiring waktu, mereka berharap vegetasi akan mengubah jalur menjadi hijau. OLI memperoleh gambar fitur ini pada 22 Juni 2019.