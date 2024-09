Perusahaan Patungan Sinar Mas & LG Bakal Diluncurkan Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Sinar Mas, bersama dengan LG CNS Co., Ltd (LG CNS), sebuah perusahaan penyedia pusat data, layanan IT, solusi cloud, dan spesialis transformasi digital yang berbasis di Korea Selatan akan meluncurkan kemitraan strategis dalam bentuk joint venture bernama LG Sinar Mas pada Selasa (10/9/2024).

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan kedua perusahaan dalam menyediakan solusi dan layanan IT inovatif di berbagai sektor di Indonesia.

Menurut undangan yang diterima Bisnis, agenda peluncuran tersebut akan dihadiri langsung oleh Board Member Sinar Mas Franky Oesman Widjaja dan CEO LG CNS Co., Ltd. Shin Gyoon Hyun.

Sebelumnya, pada April 2024, kedua perusahaan resmi menandatangani kesepakatan untuk mendirikan perusahaan patungan dalam pelayanan teknologi dan informasi yang akan berfokus melayani pangsa pasar di Indonesia.

Penandatanganan ini dilakukan antara SMPlus Digital Investama (SM+), perusahaan di bawah naungan Sinar Mas yang bergerak pada investasi infrastruktur dan layanan digital, dan LG CNS.

Kemitraan ini terjalin setelah sebelumnya SM+ mengidentifikasi pentingnya kehadiran pusat data dan cloud sebagai salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan cara mewujudkannya adalah dengan bekerja sama menggandeng LG CNS.

Baca Juga Grup Sinar Mas (DMAS) Beri Bocoran Pembagian Dividen Interim 2024

Usaha patungan ini berharap dapat memberikan layanan dan solusi yang jitu dalam menjawab tantangan sekaligus dan peluang yang ada di Indonesia, melalui keahlian serta pengalaman LG CNS dalam penyediaan solusi cloud dan TI yang berpadu dengan pemahaman mendalam Sinar Mas terhadap kebutuhan pangsa pasar Tanah Air.

Franky mengharapkan, kerja sama ini dapat berdampak positif, baik bagi kedua perusahaan maupun ekonomi nasional. “Kami berharap dapat membangun platform teknologi terdepan di Indonesia untuk mendorong pembangunan ekonomi negara ini, sekaligus menciptakan bisnis yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak yang bermitra,” kata Franky melansir laman resmi Sinar Mas, Selasa (10/9/2024).