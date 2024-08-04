Kumpulan Kode Redeem ML Hari Ini Minggu 4 Agustus 2024, Fresh 1 Menit yang Lalu

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah kumpulan kode redeem ML yang bisa Anda klaim hari ini, Minggu 4 Agustus 2024.
Tak dapat dipungkiri bahwa kode redeem menjadi salah satu hal yang banyak dicari pemain Mobile Legends.
Sebab dengan kode redeem, pemain bisa mendapatkan berbagai hadiah secara gratis.
Kumpulan kode redeem ML hari ini, Minggu 4 Agustus 2024:
xjdkiim41 (Kode Special VPN)
mmyouthfair (Kode Special VPN)
mlbelanjaakad (Kode Special VPN)
mmngalwaba (Kode Special VPN)
utw3lylmk (Kode Special VPN)
ekl3t1lhf
fw2d9hlhf
e4o8tflhf
grxmf3lhf
Cara klaim kode redeem ML
1. Buka situs m.mobilelegends.com/en/codexchange
2. Masukkan salah satu kode redeem ML pada kotak Redemption Code
3. Lalu tuliskan ID user gim Mobile Legends dan kode verifikasi pada kotak yang ada
4. Klik Redeem, bila berhasil hadiah akan otomatis masuk ke dalam inbox game