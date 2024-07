RI Masuk 10 Besar Negara yang Warganya Paling Lama Habiskan Waktu Main Medsos

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan We Are Social dan Meltwater mengungkapkan bahwa rata-rata durasi mengakses media sosial di dunia mencapai 2 jam 20 menit per hari pada kuartal IV/2023.

Durasi penggunaan media sosial berkurang empat menit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 2 jam 24 menit.

Jika ditinjau berdasarkan negara, rata-rata durasi mengakses media sosial yang paling lama adalah Kenya, yaitu selama 3 jam 55 menit per hari. Menyusul, Afrika Selatan dengan durasi penggunaan media sosial tertinggi kedua selama 3 jam 44 menit per hari.

Berbeda dua menit dari Afrika Selatan, laporan We Are Social dan Meltwater mengungkap bahwa Brasil menjadi negara ketiga yang menghabiskan waktu selama 3 jam 42 menit per hari untuk mengakses media sosial.

Lalu, durasi penggunaan media sosial yang diakses masyarakat Filipina berlangsung selama 3 jam 30 menit per hari. Artinya, Filipina masuk ke daftar negara mengakses media sosial terlama keempat.

Kemudian, Kolombia mencatatkan durasi menggunakan media sosial selama 3 jam 29 menit per hari. Selanjutnya, durasi penggunaan media sosial selama 3 jam 22 menit per hari adalah Nigeria.

Berikutnya, durasi menggunakan media sosial di Chili adalah 3 jam 21 menit. Sementara itu, Meksiko berada di urutan kedelapan dengan durasi penggunaan media sosial selama 3 jam 19 menit per hari.

Selanjutnya, ada Indonesia yang menempati posisi kesembilan dengan rata-rata durasi penggunaan media sosial selama 3 jam 14 menit per hari. Terakhir, Argentina menempati urutan kesepuluh dengan durasi penggunaan media sosial adalah 3 jam 12 menit per hari.

Secara keseluruhan, pengguna di rentang usia 16–24 tahun paling sering menghabiskan waktu berselancar di media sosial pada kuartal I/2023. Dari sana juga terlihat kelompok perempuan yang mendominasi penggunaan media sosial dengan durasi selama 2 jam 56 menit, sedangkan kelompok laki-laki selama 2 jam 32 menit.