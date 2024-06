Kode Redeem FF Terbaru Hari Ini Rabu 5 Juni 2024, Ada Spesial Item!

Bisnis.com, JAKARTA - Cek kumpulan kode redeem FF terbaru hari ini, Rabu 5 Juni 2024 yang bisa Anda tukar dengan hadiah spesial.

Hari ini Free Fire memberikan banyak kode redeem yang bisa peman tukar dengan berbagai hadiah spesial.

Kode redeem sendiri merupakan kumpulan huruf dan angka yang membentuk kode sendiri. Namun yang perlu diperhatikan, satu kode redeem hanya bisa ditukar sebanyak satu kali.

Untuk mendapatkan hadiah spesialnya, Anda hanya perlu melakukan klaim di situs Free Fire.

Kode redeem FF hari ini Rabu 5 Juni 2024:

Via Pockettactics

3HJ7N9D2KLZX8F5W

P6YB1Q4C9DXV7GKR

M7Z2B8F6H0KN3XVJ

Y9C4R1Q8H7V2BNXZ

W8J5F2Z6K9HP7V3T

Q2F9W6N5VXK1HZ4D

T4H1J7X5K3Z6D8QV

G0N6W3Z5R2X8V9DQ

Z3K7H5V9W4X1N8RJ

D2W7V5F6J1R4Z9XN

B8N3Z5H6X2V9F4WJ

V5J2X6F1H4R9D8QZ

K9F5H7X1V8J2R3ZD

R3Q8D2X9J5V7N4WZ

X6V9Z2R4W8Q7D1JF

N5W8H3X1V7J4Q9ZD

Via Govijobs

MSJX8VM25B95 - 1x Swordsman Legends Weapon Loot Crate

W4GPFVK2MR2C - Spikey Spine Weapon Loot Crate

FF119MB3PFA5 – Atlantic Warrior (Shoes) and Wasteland Roamer (Head)

FF11HHGCGK3B - Pumpkin Warrior (Bottom) and Vandal Revolt Weapon Loot Crate

FF11NJN5YS3E - Season of Love Surfboard and Mob Boss Loot Crate

FF1164XNJZ2V - Winterland’s Snowboard and 1x Pink Devil Weapon Loot Crate

FF11WFNPP956 - Killer Mind Surfboard and 1x Engineer Weapon Loot Crate

FF10617KGUF9 - Pink Guardian Top and Candy Bag (backpack)

FF9M2GF14CBF - Pumpkin Land Parachute & Astronaut Pack

FF9MJ31CXKRG - Manly Cologne grenade and Shoot Dance emote

FFESP5M1MVBN - Titanium Weapon Loot Crate

Cara klaim kode redeem Rabu 5 Juni 2024

1. Buka situs https://reward.ff.garena.com/id.

2. Masuk atau login ke akunmu dengan beberapa alternatif cara, yaitu dari akun facebook, alamat email Google, akun Apple, VK atau Huawei, hingga akun Twitter.

3. Masukkan salah satu kode redeem FF.

4. Pada umumnya, kode redeem Garena berjumlah 12 sampai 16 digit. Klik konfirmasi.

5. Jika kode tersebut masih valid, maka hadiah akan langsung dikirim ke Inbox Anda.

