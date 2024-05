Instagram Resmi Tutup Flipside Hari Ini, Foto-Video Pengguna Hilang atau Terhapus?

Bisnis.com, JAKARTA - Fitur Flipside di Instagram resmi ditutup hari ini, Jumat (24/5/2024).

Pengguna akan mendapatkan notif bahwa Flipside tak bisa lagi digunakan, ketika membuka dashboard Instagram.

Notifikasi tersebut muncul ketika pengguna berada di halaman feed. Logo kunci ala Flipside yang ada di pojok kanan bawah pun resmi menghilang.

"Flipside is no longer available (Flipside kini sudah tak lagi tersedia)," tulis keterangan resmi Instagram.

Dengan menghilangnya fitur ini, lantas bagaimana nasib foto dan video yang sudah diunggah?

Instagram mengatakan bahwa semua postingan pengguna baik itu berupa foto, video, dan story yang ada di Flipside masih tetap tersimpan.

Unggahan tersebut akan secara otomatis masuk ke dalam Archive. Pengguna pun bisa membagikan lagi postingan yang pernah diunggah di Flipside.

"Postingan dan cerita Flipside akan dipindahkan ke dalam Archive anda. Hanya anda yang bisa melihat kecuali anda ingin membagikannya,"

Sebelumnya, Flipside dibuat sebagai uji coba untuk pengguna yang ingin menjangkau audiences terdekatnya.

Fitur itu disebut mirip dengan Close Friend yang hanya mengijinkan sejumlah orang untuk bisa mengakses konten yang kita unggah.

Penutupan Flipside ini diduga karena tidak laku dan tak banyak dilirik oleh penggunanya. Hal tersebut juga sempat diucapkan oleh Kepala Instagram Adam Moserri.

Di awal kemunculan Flipside, Moserri sempat ragu dan mengatakan bahwa fitur Close Friend merangkup Second Account ini hanya sebagai uji coba saja.

“Kami akan melihat bagaimana orang-orang merespons dalam pengujian, dan melanjutkannya," katanya di Threads, 27 Januari 2024 lalu.

Untuk diketahui, Flipside mulai bisa dinikmati oleh pengguna mulai Kamis, 25 Januari 2024 dengan cara memencet tombol di bagian kanan bawah pada halaman feed masing-masing pengguna.

Mengutip TechCrunch, fitur ini pada dasarnya menghasilkan finstas. Finstas sendiri adalah istilah slang untuk akun Instagram alternatif alias tempat bagi pengguna mengunggah foto kehidupan nyata tanpa harus membingungkan tone feed maupun pandangan orang lain.

