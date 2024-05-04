Kumpulan Kode Redeem Honkai Star Rail untuk Mei 2024, Klaim Hadiah di Sini

Bisnis.com, JAKARTA - Honkai Star Rail menjadi permainan baru dari HoYoverse yang banyak diminati oleh gamers.
Untuk bisa menjelajah dan memiliki karakter yang Anda inginkan, Anda perlu kode redeem untuk bisa mengumpulkan adventure log, credit, stellar jade, dan lainnya.
Seperti semua permainan HoYoverse, kode redeem Honkai Star Rail bisa ditukarkan melalui game dan situs resminya. Apabila ingin melakukan langsung dari game.
Cara redeem kode Honkai Star Rail
- Klik logo berbentuk ponsel yang ada di bagian kiri atas layar
- Kemudian pilih tiga tanda titik di atas kanan dan klik 'Redemption Code'
- Masukkan kode redeem yang Anda punyai dan pilih 'Confirm'
- Nantinya, reward atau bonus akan langsung masuk ke dalam permainan (akun) Anda secara otomatis
Kode redeem Honkai Star Rail
Berikut kode redeem Honkai Star Rail yang berlaku khusus Mei 2024:
- STARRAILGIFT – 50 Stellar Jade, 10,000 credits, 2 Traveler’s Guides, 5 Bottled Soda (khusus pengguna baru)
- 5AJTZPPMN8VB (100 Stellar Jades — added April 19)
- HSR1YEAR – one all or nothing and 5k credits
- MOREPEACH – three traveler’s guides and two sour dreams soft candy
- QBJTY77MN9T7 (20,000 Credits — added April 19)
- BTKBH6P47B77 (50 Stellar Jades + 10,000 Credits — added April 17)
- LUCKYGAME (3 Condensed Aether — added April 17)
- ALLORNOTHING (1 All or Nothing + 10,000 Credits — added April 17)
- CHARMEDONE (4 Adventure Logs — added April 17)
- ST3SHPNLNTN3 (50 Stellar Jades + 10,000 Credits — added March 27)
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