Ojol The Game jadi Gim Terfavorit RI Maret 2024, 2 Juta Pengunduh Dalam Sebulan

Bisnis.com, JAKARTA — Gim Ojol The Game menjadi jenis permainan favorit berkategori gratis di Indonesia selama tiga bulan terakhir pada tahun ini.

Mengacu laman App Magic, dikutip pada Kamis (2/5/2024), Ojol The Game berhasil diunduh lebih dari 2 juta kali di Indonesia dalam 30 hari terakhir dengan market share sebesar 94%. Gim Ojol The Game tersedia di perangkat App Store maupun Play Store.

Di samping itu, gim simulasi driver ojek online (ojol) ini mampu mengantongi pendapatan lebih dari US$5.000 selama sebulan terakhir.

Gim favorit kedua adalah Geng Motor Multiplayer yang bisa diunduh di perangkat Play Store. Di Indonesia, gim ini telah diunduh lebih dari 1 juta selama sebulan terakhir.

Selanjutnya, gim Happy Hospital: ASMR Game juga menjadi gim favorit ketiga yang diunduh masyarakat Indonesia. Jumlahnya mencapai lebih dari 500.000 pengunduh pada bulan lalu.

Mengekor gim Brain Puzzle King telah diunduh lebih dari 500.000 pada bulan lalu di Tanah Air. Kemudian, gim Higgs Domino Island telah diunduh sebanyak lebih dari 1 juta kali dengan pendapatan mencapai US$200.000 pada bulan lalu.

Berikutnya, ada gim Left or right: Magic Dress Up yang telah diunduh lebih dari 1 juta pada bulan lalu. Menyusul, gim Yoyo Decor: Doll Dress Up yang telah diunduh sebanyak lebih dari 1 juta.

Masih mengacu App Magic, Help Monster: Tricky Puzzle mencatatkan pangsa pasar di Indonesia sebesar 14% atau mampu diunduh lebih dari 200.000 pada bulan lalu.

Sementara itu, gim Wood Nuts & Bolts, Screw telah diunduh sebanyak lebih dari 500.000 kali di Indonesia. Gim favorit yang menempati urutan kesepuluh adalah Weapon Master: Gun Shooter Run yang mencapai lebih dari 1 juta kali di Indonesia pada bulan lalu.

