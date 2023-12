Profil Nugroho Direktur Utama Telkomsel Pengganti Hendri Mulya Syam

Bisnis.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan Singapore Telecommunications Ltd (Singtel) selaku pemegang saham PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) telah mengangkat Nugroho sebagai Direktur Utama Telkomsel, sosok yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Network Telkomsel.

“Mengangkat Nugroho sebagai Direktur Utama menggantikan Hendri Mulya Syam, dan mengangkat Indra Mardiatna sebagai Direktur Network menggantikan Nugroho, di mana keputusan ini berlaku efektif sejak 8 Desember 2023,” tulis dokumen yang diterima Bisnis, Jumat (8/12/2023).

Berdasarkan informasi dari laman Telkomsel, Nugroho mengenyam pendidikan jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung mulai 1995.

Kemudian, dia pun melanjutkan pendidikannya di Universitas Hertfordshire, Inggris dengan jurusan Information System Development.

Nugroho pun mulai bergabung di perusahaan Telkomsel atau yang saat itu masih merupakan Telkom Group sejak 2014.

Sejak itu, dia sudah berkecimpung di berbagai berbagai posisi strategis perusahaan, mulai dari VP IT Customer Care and Billing Solution and Management Group (2014-2017), VP IT Customer Care and Charging Group (2017-2019), President IT Delivery (2019-2021), Direktur Network (2021-2023), hingga Direktur Utama.

Atas kontribusinya, Nugroho pernah mendapatkan apresiasi dari Oracle Social Distancing Award pada 2020.

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, Nugroho resmi menggantikan Hendri Mulya Syam yang mengundurkan diri.

Diketahui, pria yang akrab disapa HSM ini telah menjabat sebagai direktur utama Telkomsel sejak Mei 2021, dengan demikian dia menjabat dalam kurun waktu 2,5 tahun.

Sekadar informasi, PT Telekomunikasi Selular atau Telkomsel, anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), membukukan laba bersih operasional Rp16,51 triliun pada kuartal III/2023, naik 3,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 15,96 triliun.

Adapun, pendapatan hingga 9 bulan 2023 tercatat sebesar Rp73,19 triliun. Pendapatan ini meningkat 10,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp66,16 triliun.

Pendapatan Telkomsel ini dikontribusi dari pendapatan di bisnis mobile sebesar total Rp66,5 triliun, yang terbagi atas pendapatan legacy Rp9,26 triliun, bisnis digital Rp57,3 triliun, dan pendapatan dari IndiHome B2C sebesar Rp6,6 triliun.

