Nugroho Ditunjuk Jadi Dirut Baru Telkomsel Gantikan Hendri Mulya Syam

Bisnis.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan Singapore Telecommunications Ltd (Singtel) selaku pemegang saham PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) telah menunjuk Nugroho sebagai Direktur Utama yang baru menggantikan Hendri Mulya Syam.

Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Saki Hamsat Bramono mengatakan pemegang saham juga menunjuk Indra Mardiatna sebagai Direktur Network menggantikan Nugroho. Keputusan ini berlaku efektif sejak 8 Desember 2023.

“Penetapan susunan baru Komisaris dan Direksi Telkomsel sejalan dengan strategi Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan dalam melanjutkan akselerasi pengembangan layanan Fixed Mobile Convergence (FMC) guna menguatkan ekosistem digital Indonesia yang inklusif, mendorong dan mengembangkan pemanfaatan teknologi telekomunikasi,” kata Saki, dikutip Jumat (8/12/2023).

Tidak hanya itu, kata Saki, pemegang saham juga mengangkat Sarwoto Atmosutarno sebagai Komisaris menggantikan Nanang Pamuji Mugasejati efektif sejak 1 Desember 2023.

Saki menuturkan Telkomsel berkomitmen untuk memperkuat visi perusahaan menjadi penggerak terdepan penyedia layanan dan solusi gaya hidup digital mobile kelas dunia yang terpercaya.

“Serta, memastikan keberlanjutan misi perusahaan untuk konsisten menghadirkan layanan dan solusi digital mobile yang melebihi ekspektasi para pengguna, menciptakan nilai lebih bagi para pemegang saham, serta mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa,” kata Saki.

Berdasarkan informasi dari laman Telkomsel, Nugroho mengenyam pendidikan jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung mulai 1995.

Kemudian, dia pun melanjutkan pendidikannya di Universitas Hertfordshire, Inggris dengan jurusan Information System Development.

Nugroho pun mulai bergabung di perusahaan Telkomsel atau yang saat itu masih merupakan Telkom Group sejak 2014.

Sejak itu, dia sudah berkecimpung di berbagai berbagai posisi strategis perusahaan, mulai dari VP IT Customer Care and Billing Solution and Management Group (2014-2017), VP IT Customer Care and Charging Group (2017-2019), dan President IT Delivery (2019-2021).

