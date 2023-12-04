Kode Redeem FF Hari Ini 4 Desember 2023, 8 Senjata Langka Ditebar Gratis

Bisnis.com, SOLO - Berikut adalah daftar kode redeem FF yang bisa kamu klai hari ini, Senin 4 Desember 2023.
Seperti biasa, FF selalu memiliki kejutan untuk penggemarnya setiap hari. Dan awal pekan ini, Garena sebagai pengembang memberikan kesempatan kepada pemain mendapatkan skin-skin mahal secara cuma-cuma.
Ada banyak reward dan hadiah gratis yang bisa kamu tukarkan hari ini. Akan tetapi kamu harus bergegas.
Sebab satu kode redeem hanya bisa ditukarkan satu kali. Itu artinya, kode redeem di bawah ini tak akan berlaku lagi jika sudah digunakan orang lain.
Kode redeem FF 4 Desember 2023:
FF11-R1E9-PX56 (Bloody Vase (Mask) & Artificial Intelligence Weapon Loot Crate)
FF11-DAKX-4WHV (1x Heartthrob (Male) (Head) & 1x M60-Gold Coated Weapon Loot Crate)
FF11-HHGC-GK3B (Pumpkin Warrior (Bottom) & Vandal Revolt Weapon Loot Crate)
FF10-HXQB-BH2J (1x M1014-Demolitionist)
FF10-1TSN-JX6E (1x Malice Joker & 1x Imperial Rome Weapon Loot Crate
FF10-PRF6-299F (1x Black Rose Rocker (Mask) & 1x Justice Fighter Weapon Loot Crate)
FF10-1N59-GPA5 (1x Grenade-Pineapple Fizz & 1x MP5-Blood Red Weapon Loot Crate)
FFCH-AMPI-ON9C (1x Bloody Vase (Mask) FFES-P5M4-QWCH (1x Pharaoh Weapon Loot Crate & 1x Paleolithic Mask)
FFIM-77BC-HKGJ
FF5M-PNQ4-QNZ4
FF9A-PB66-NJHW
FF2H-GJZ1-NWVW
hajkdja7190jan
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Cara klaim kode redeem FF:
1. Buka situs https://reward.ff.garena.com/id.
2. Masuk atau login ke akunmu dengan beberapa alternatif cara, yaitu dari akun facebook, alamat email Google, akun Apple, VK atau Huawei, hingga akun Twitter.
3. Masukkan salah satu kode redeem FF.
4. Pada umumnya, kode redeem Garena berjumlah 12 sampai 16 digit. Klik konfirmasi.
5. Jika kode tersebut masih valid, maka hadiah akan langsung dikirim ke Inbox kamu.
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