Update Harga iPhone 11, 12, 13, 14, dan 15 di iBox Terbaru Bulan Desember 2023, Mulai Rp7 Jutaan

Bisnis.com, SOLO - Berikut adalah update harga iPhone 11, 12, 13, 14, dan 15 terbaru di iBox per bulan Desember 2023.

Tak dapat dipungkiri bahwa iPhone masih menjadi salah satu ponsel yang digandrungi oleh banyak pengguna gadget di tanah air.

Hal tersebut lantaran produk perusahaan AS ini memiliki kualitas yang cukup baik, bahkan kualitas tersebut bisa ditemukan di ponsel seri lawasnya.

Baca Juga Update Harga iPhone Terbaru Desember 2023, iPhone 11 dan 12 Makin Murah

Pada tahun 2023 ini, iPhone sudah sampai pada iPhone 15 yang secara resmi juga telah dipasarkan di Indonesia.

iPhone 15 dijual dengan harga paling murah Rp16 jutaan dan tertinggi Rp31 juta. Tapi pada tahun 2023 ini, kamu masih bisa mengandalkan iPhone 11 yang harganya lebih murah.

Berikut adalah daftar harga iPhone di iBox terbaru Desember 2023:

Harga iPhone 15

- iPhone 15 128GB: Rp 16.499.000

- iPhone 15 256GB: Rp 19.499.000

- iPhone 15 512GB: Rp 23.499.000

Baca Juga Daftar Motor Listrik Subsidi yang Lebih Murah dari iPhone 15 Pro Max

Harga iPhone 15 Plus

- iPhone 15 Plus 128GB: Rp 18.499.000

- iPhone 15 Plus 256GB: Rp 21.499.000

- iPhone 15 Plus 512GB: Rp 25.499.000

- iPhone 15 Plus 1TB: Rp 31.999.000

Harga iPhone 15 Pro

- iPhone 15 Pro 128GB: Rp 20.999.000

- iPhone 15 Pro 256GB: Rp 23.999.000

- iPhone 15 Pro 512GB: Rp 27.999.000

- iPhone 15 Pro 1TB: Rp 31.999.000

Harga iPhone 15 Pro Max

- iPhone 15 Pro Max 256GB: Rp 24.999.000

- iPhone 15 Pro Max 512GB: Rp 29.999.000

- iPhone 15 Pro Max 1TB: Rp 33.999.000

Harga iPhone 14

- iPhone 14 128 GB: Rp 13.499.000

- iPhone 14 256 GB: Rp 16.499.000

- iPhone 14 512 GB: Rp 20.499.000

Harga iPhone 14 Plus

- iPhone 14 Plus 128 GB: Rp 15.499.000

- iPhone 14 Plus 256 GB: Rp 18.499.000

- iPhone 14 Plus 512 GB: Rp 22.499.000

Harga iPhone 14 Pro

- iPhone 14 Pro 128GB: Rp 17.499.000

- iPhone 14 Pro 256GB: Rp 19.999.000

- iPhone 14 Pro 512GB: Rp 23.999.000

- iPhone 14 Pro 1TB: Rp 27.999.000

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News