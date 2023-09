Ini Keunggulan iCloud Plus, Privasi Pengguna Apple Terlindungi

Bisnis.com, JAKARTA – iCloud plus merupakan langganan premium yang memberikan layanan tambahan iCloud, dengan menawarkan beberapa fitur. Namun, Anda harus mengetahui cara kerja iCloud Plus.

Diumumkan pada Konferensi Pengembang Sedunia (WWDC) 2021, iCloud+ menambahkan lebih banyak penyimpanan cloud ke akun Apple Anda dan memperkenalkan fitur-fitur yang berfokus pada keamanan seperti Relai Pribadi iCloud, kemampuan untuk menyembunyikan email, dukungan Video Aman HomeKit, membuat domain email khusus, dan masih banyak lagi.

Pada tingkat langganan utama iCloud+ memungkinkan Anda terhubung ke kamera keamanan berkemampuan HomeKit sebanyak yang Anda inginkan. Setelah dipasangkan, semua peringatan dan log gerakan akan disimpan ke Perpustakaan iCloud Anda.

Adapun cara lain untuk mendapatkan iCloud+ adalah dengan menggunakan paket Apple One. Apple One adalah salah satunya, tetapi jika Anda ingin membatasi diri pada alat keamanan dan produktivitas Apple. Di rute Apple One, Anda mendapatkan akses ke Apple Music, Apple TV, Apple Arkade, dan tentu saja seluruh paket manfaat iCloud plus.

Untuk kenyamanan lebih, Anda dapat memilih dari beberapa penawaran Apple One tergantung pada seberapa banyak penyimpanan yang Anda perlukan. Anda dapat mengatur semua fitur yang disertakan seperti Penerusan Pribadi iCloud, Sembunyikan Email Saya, dan domain email khusus di iPhone atau Mac Anda hanya dalam beberapa langkah mudah.

Berikut Adalah Cara Kerja iCloud Plus yang Perlu Anda Ketahui:

Lindungi Privasi Digital

Bagi rata-rata orang yang menjelajah Internet, mereka tidak pernah benar-benar yakin dengan privasi sesi digital mereka. Bahkan ketika pelacak dimatikan, dalam mode penyamaran, atau menggunakan VPN, aktivitas web Anda masih dapat meninggalkan jejak.

Apple ingin memperbaiki masalah tersebut setidaknya sebagian dengan Relay Pribadi iCloud. Singkatnya, Private Relay menyalurkan sesi penjelajahan Anda ke dalam dua jalur, memastikan baik Apple maupun ISP Anda tidak memiliki akses penuh ke semua detailnya.

Nilai iCloud+

Di AS, iCloud+ tersedia dalam tiga tingkat, dan harga meningkat seiring Anda menambah lebih banyak penyimpanan. Paket dasar menawarkan penyimpanan 50GB seharga $0,99 per bulan.

Sementara itu, paket rata-rata dengan penyimpanan cloud 200GB akan dikenakan biaya $2,99 per bulan. Jika Anda menyimpan banyak file media dan memiliki beberapa perangkat yang tertaut ke akun Apple, Anda dapat mendaftar untuk paket penyimpanan 2 TB seharga $10 per bulan.

Email Tersembunyi

Ini adalah manfaat iCloud+ yang mengaburkan alamat email asli Anda dan malah menghasilkan alamat email acak namun unik yang dapat Anda gunakan untuk berbagai tugas.

Semua email yang dikirim ke alamat email acak Anda akan diteruskan ke kotak masuk email Anda yang sebenarnya, tetapi ketika Anda membalasnya, pesan tersebut seolah-olah dikirim melalui alamat email acak.

Bagaimanapun, alamat email asli Anda tidak pernah diungkapkan. Fitur ini sangat berguna ketika menggunakan layanan atau mengakses konten online mengharuskan Anda mendaftar, meskipun Anda mengunjungi halaman web tersebut hanya untuk sekali pakai.

Domain Email Khusus

Tiga manfaat utama yang Anda dapatkan dengan iCloud+ adalah Sembunyikan Email, Penerusan Pribadi iCloud, dan domain email khusus. Tergantung pada kebiasaan Internet Anda, dua hal pertama terutama berfokus pada keamanan.

Bagi orang yang menjalankan bisnis dan memiliki domain, iCloud+ memungkinkan mereka membuat alamat email khusus dengan domain yang sama. Jadi, daripada menggunakan domain email Gmail, Outlook, atau Yahoo, Anda dapat menambahkan nama perusahaan Anda di akhir nama domain.

Fitur Keamanan

Salah satu kelemahan terbesar dalam berinvestasi pada ekosistem keamanan rumah merek tertentu adalah Anda akan terjebak dalam paket penyimpanan cloud merek tersebut yang mahal. Situasi perlahan berubah, namun masih belum sempurna.

Dengan iCloud+, Anda bahkan tidak perlu menggunakan kuota iCloud untuk menyimpan video yang diambil dengan kamera keamanan rumah. Jika Anda sudah siap, semua rekaman video yang dikodekan dapat diakses dengan mudah di iPhone, iPad, atau Mac Anda. Video Aman HomeKit adalah apa yang Apple sebut sebagai fasilitas yang menyimpan rekaman dari kamera keamanan. (Afaani Fajrianti)

