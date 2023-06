Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pengamat ekonomi digital memperkirakan TikTok akan menjadi ancaman bagi bisnis e-commerce seperti Bukalapak (BUKA), Blibli (BELI) hingga Tokopedia (GOTO) dalam 2-3 tahun ke depan. Bisnis dagang-el TikTok, yang berawal dari media sosial, menjadi pembeda dari pemain dagang-el lainnya.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan TikTok telah menjelma sebagai social e-commerce.