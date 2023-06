NextDev Summit 2023 Jaring 274 Startup, Lebih Banyak dari Tahun Lalu

Bisnis.com, JAKARTA – NextDev Summit 2023, program inkubasi milik PT Telkomsel Mitra Inovasi (TMI), berhasil menarik lebih banyak perusahaan rintisan pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.

Di tengah musim dingin perusahaan teknologi, minat startup untuk terlibat dalam program inkubasi makin besar.

Vice President Corporate Communications Telkomsel Saki H. Bramono mengatakan perusahaan telah melakukan roadshow untuk mengajak perusahaan rintisan terlibat dalam program inkubasi ini.

Dari empat kota yang dikunjungi perseroan, terdapat ratusan perusahaan rintisan yang tertarik terlibat dalam NextDev Summit 2023.

“Roadshwo kami lakukan di 4 kota, yakni Medan, Manado, Bali, dan DKI Jakarta. Total 274 startup yang mendaftar. Sedikit lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu,” kata Saki di Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Saki menambahkan NextDev Summit pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. NextDev Summit 2023 lebih berfokus perusahaan rintisan yang menaruh perhatian pada bisnis keberlanjutan.

Menurut Saki, perusahaan rintisan yang dapat beradaptasi dengan keberlangsungan lingkungan hidup termasuk melalui pemanfaatan teknologi hijau dan lebih bersih, memiliki potensi yang lebih besar untuk mendapat pendanaan.

Selain keberlanjutan, sektor lain yang berpeluang mendapatkan kucuran modal adalah perusahaan rintisan yang bergerak di sektor gaming dan kesehatan.

“Ekspektasinya, TMI akan melihat startup-startup potensial untuk dimasukkan ke dalam ekosistem pendanaan sesuai dengan sektor-sektor di atas,” ujarnya.

The NextDev sendiri secara konsisten turut membuka peluang dan membangun ekosistem digital di indonesia selama 8 tahun terakhir, bersama dengan lebih dari 5.000 startup dari seluruh indonesia.

NextDev memiliki beberapa rangkaian program mulai dari The NextDev Talent Scouting untuk menjaring startup digital unggulan, The NextDev Academy untuk menginkubasi dan membimbing startup, The NextDev DigiTalent Academy untuk mengembangkan talenta digital lokal, dan The NextDev Summit untuk mengangkat dan mempertemukan startup dan talenta digital.

Pada NextDev Summit 2022, Telkomsel mengukuhkan beberapa startup unggulan sebagai Evangelists, sebutan bagi peserta terbaik di program The NextDev Academy.

Berdasarkan penilaian terhadap aspek business growth, impact achievement, founder engagement, dan mentor assessment selama periode inkubasi, Telkomsel menetapkan startup edukasi riset berbasis Massive Open Online Research Course (MOORC) Science Hunter Indonesia dan startup pendukung talenta bisnis online dan UMKM Komerce sebagai The NextDev Academy Evangelists.

