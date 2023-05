Perjalanan Melissa Siska Juminto ke Puncak Kepemimpinan GoTo

Bisnis.com, JAKARTA – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) beberapa waktu lalu baru-baru ini mengumumkan jajaran kepemimpinan baru untuk mendorong tata kelola perusahaan dan mendukung akselerasi profitabilitas.

Salah satu nama yang mencuat ialah Melissa Siska Juminto yang kini menjabat Presiden unit bisnis E-commerce GoTo (Tokopedia).

Wanita yang akrab disapa Mel ini sebelumnya menjabat sebagai Chief Operating Officer Tokopedia. Melissa menjadi salah satu saksi perkembangan dan pertumbuhan Tokopedia karena bergabung pada 2012 sebagai karyawan ke-44. Kala itu Melissa menjadi akuntan satu-satunya ketika Tokopedia masih berstatus perusahaan rintisan.

Berselang dua tahun, Melissa menjadi Vice President of Business di mana kepiawaiannya mengelola bisnis tercermin lewat caranya mengedepankan analisis keuangan perusahaan dalam perencanaan strategi pertumbuhan bisnis.

Siti Fauziah, Tokopedia Academy Lead yang merasakan bekerja bersama Melissa pada tahun awal Tokopedia berdiri mengatakan bahwa pada awal Tokopedia, semua orang mengerjakan segala hal karena timnya masih kecil.

Melissa yang menjadi akuntan perusahaan kala itu, juga menaruh perhatian besar terhadap pengembangan bisnis melalui tim Bisnis & Marketing dan menangani kerja sama dengan mitra perbankan dan logistik.

“Dia pun ikut memantau analisis data dari setiap investasi yang dikeluarkan untuk kegiatan beriklan. Jadi, dari hari-hari pertama pun, Melissa memang sudah melakoni peran sebagai pemimpin perusahaan," katanya.

Perjalanan Karier di Tokopedia

Pada 2018, Melissa diangkat sebagai Chief Operating Officer (COO) Tokopedia dan bertanggung jawab atas keseluruhan operasional perusahaan yang meliputi operasional kantor, mendorong pertumbuhan bisnis, hingga menjadi partner CEO dalam merumuskan arah bisnis dan kebijakan yang mengikutinya.

Dalam kurun waktu singkat, kepemimpinan Melissa sebagai COO berhasil membawa Tokopedia menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam daftar perusahaan dengan pertumbuhan tercepat berdasarkan pendapatan dalam indeks Asia Pacific Technology Fast 500 oleh Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) tahun 2020 di mana Tokopedia berhasil mencatat pertumbuhan sebesar 608 persen.

Pada 2022, Melissa kemudian dipercayakan juga untuk mengemban tugas sebagai Chief Human Resources Officer (CHRO) GoTo di mana beliau bertanggung jawab untuk mengawasi semua fungsi sumber daya manusia (SDM) termasuk tim Business Partners, Rewards, People Integration, dan Community Experience.

Berkat determinasi dan kesuksesannya mendorong pertumbuhan bisnis di Tokopedia, Melissa berhasil masuk dalam daftar '40 Under 40' oleh Fortune Indonesia pada 2022 sebagai salah satu tokoh yang mampu menjadi agen perubahan di sektor bisnis.

Melissa juga terpilih menjadi salah satu dari sembilan pemimpin bisnis di Asia yang mendapatkan penghargaan oleh Michael Page atas pencapaiannya dalam mengarahkan perusahaan menuju kesuksesan jangka panjang di tengah lanskap bisnis yang selalu berubah.

Inovasi Produk Dorong Relevansi Bisnis

Melissa menaruh perhatian besar terhadap pemberdayaan pelaku usaha lokal di Indonesia. Saat pandemi Tokopedia memastikan komitmennya menjadi platform andalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan harian, memperkuat resiliensi pelaku usaha lokal, sekaligus membantu mendorong pemulihan ekonomi Indonesia.

Satu dari banyak inisiatif Tokopedia kala pandemi adalah Inisiatif Hyperlocal yang bertujuan untuk mendekatkan pembeli dengan penjual terdekat, sehingga memberikan panggung yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal dan menciptakan peluang, bahkan di tengah pandemi.

Sejak diluncurkan pada April 2020, Inisiatif Hyperlocal telah berkontribusi dalam mendongkrak penjualan dan menjaga ekonomi Indonesia di tengah pandemi. Inisiatif ini pun tetap dijalankan bahkan setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Covid-19) dihapuskan pada akhir tahun 2022.

Dalam riset yang dirilis Tokopedia bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), rerata indeks penjualan di kota dengan Hyperlocal Tokopedia meningkat 147 persen pada periode 2020-2021 dibandingkan 2017-2019.

Riset ini juga menunjukkan rerata indeks penjualan di kota dengan Hyperlocal lebih besar 5 kali lipat dibandingkan kota tanpa Hyperlocal. Pada periode yang sama, inisiatif ini pun mampu menahan laju peningkatan pengangguran dan kemiskinan di mana kota-kota dengan Hyperlocal memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah sebesar 0,14 persen dibandingkan kota-kota tanpa Hyperlocal.

Untuk mendukung akselerasi profitabilitas perusahaan, Melissa bersama tim juga meluncurkan Tokopedia Marketing Solutions, solusi pemasaran menyeluruh dari Tokopedia untuk membantu pelaku bisnis mencapai tujuan promosi dan menghasilkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Tokopedia Marketing Solutions juga bisa membantu pelaku bisnis menargetkan iklan ke profil konsumen yang tepat lewat pemanfaatan data konsumen sesuai regulasi yang berlaku serta prinsip keamanan dan perlindungan data pribadi.

Berdasarkan data internal, Tokopedia Marketing Solutions mengalami pertumbuhan nilai investasi iklan sebesar 17 kali lipat pada semester 1/2022, dan pertumbuhan jumlah mitra strategis dari penjual berskala menengah sampai besar sebanyak 30 kali lipat di periode yang sama.

Di sisi lain, untuk menjawab tantangan logistik di Indonesia, Tokopedia melihat peluang dengan memperkenalkan gudang pintar ‘Dilayani Tokopedia’, penyedia layanan pemenuhan pesanan yang memungkinkan penjual termasuk UMKM menitipkan produk di wilayah-wilayah dengan permintaan tinggi, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan produk lebih cepat dengan ongkos kirim lebih murah.

Inovasi ini disambut baik masyarakat. Terbukti, sepanjang kuartal III/2022, jumlah pembeli yang menggunakan Dilayani Tokopedia naik 1,5 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara jumlah transaksinya melonjak lebih dari 2 kali lipat.

Selain itu, jumlah penjual yang memanfaatkan Dilayani Tokopedia juga meningkat lebih dari 2 kali lipat pada kurun waktu yang sama.

Tokopedia juga menghadirkan sejumlah inovasi teknologi untuk mengikuti perubahan perilaku konsumen di era social commerce. Salah satunya melalui kanal video streaming ‘Tokopedia Play’ yang diluncurkan sejak 2018.

Lewat kanal ini, masyarakat bisa mencari inspirasi sambil berbelanja lewat berbagai tayangan menarik, seperti live shopping, memasak, olahraga, berkreasi, dan lain-lain. Antusiasme pengguna akan fitur ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah transaksi melalui Tokopedia Play sebesar lebih dari tiga kali lipat.

Melalui program ‘Tokopedia Affiliate’, masyarakat juga bisa mendaftar sebagai affiliate dan mempromosikan jutaan produk yang ada di Tokopedia menggunakan link khusus di media sosial mereka.

Jika produk berhasil terjual melalui link tersebut, affiliate tersebut akan mendapatkan komisi hingga 10 persen. Sejak diluncurkan pada Maret 2022, jumlah affiliate terdaftar sudah mencapai ratusan ribu orang.

Mentalitas Founder

Dalam postingan pribadi pendiri Tokopedia William Tanuwijaya ketika menyerahkan jabatan di Tokopedia kepada Melissa, dia mengatakan Melissa memiliki founder mentality dan rasa kepemilikan yang kuat terhadap perusahaan.

Dia menuliskan, dalam beberapa tahun terakhir, Melissa lah yang memimpin Tokopedia dalam kesehariannya.

“Dalam perjalanan kariernya, lewat growth mindset yang dimiliki, apa pun tantangan dan kesempatan yang diberikan mulai dari membangun team marketing hingga team bisnis dari nol; dari role akuntan, VP, Chief of Staff, COO, dan saat ini merangkap sebagai interim-CHRO GoTo dijalankan dengan maksimal.”

William memberi kesaksian dengan melanjutkan:

“Dari Mel saya belajar bahwa founder mentality dapat dimiliki siapa pun, bukan saja oleh para pendiri perusahaan di hari pertama. Pemimpin terbaik dalam perusahaan semuanya memiliki rasa kepemilikan yang begitu kuat, seakan merekalah pendiri perusahaan.”

Melissa menatap tanggung jawab barunya dengan penuh optimisme. Menurutnya, tongkat estafet kepemimpinan tentunya menjadi mandat dan kepercayaan yang sangat besar.

“Satu yang pasti, Indonesia akan tetap menjadi fokus utama Tokopedia; dan memperkuat fundamental bisnis serta membangun infrastruktur teknologi jadi kunci untuk mengantar kami menuju cita-cita pemerataan ekonomi secara digital," katanya.

Melissa mengatakan dengan membangun sebuah Super Ecosystem bersama GoTo, Tokopedia ingin semakin mendorong pertumbuhan UMKM lokal di seluruh Indonesia, sambil meningkatkan inklusi keuangan, dan mempermudah kehidupan ratusan juta masyarakat Indonesia melalui teknologi.

"Lewat integrasi, kolaborasi, dan kesamaan visi dalam ekosistem GoTo juga kami berharap bisa menciptakan sebuah ekosistem digital yang lebih kuat, komprehensif, dan mandiri menuju babak pertumbuhan bisnis yang lebih lanjut," paparnya.

