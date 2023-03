6 Aplikasi Al-Quran Digital Mudah Dipakai

Bisnis.com, JAKARTA - Membaca al quran atau yang umum disebut mengaji merupakan salah satu ibadah yang dilakukan oleh umat muslim.

Kegiatan mengaji umumnya dilakukan di rumah atau di masjid. Namun, seiring berkembangnya teknologi kegiatan mengaji kini semakin mudah dilakukan dimana saja.

Hadirnya aplikasi Al-Quran di app store maupun playstore mempermudah umat muslim untuk meningkatkan ibadah di tengah menjalankan aktivitas sehari-hari.

Aplikasi ini mempermudah penggunanya hanya dengan membuka aplikasi tersebut dapat membaca ayat-ayat Al-Quran, jadwal salat, puasa, dzikir serta bacaan tajwid.

Untuk dapat menggunakan aplikasi ini dapat dilakukan dengan cara mengunduh aplikasi Al-Quran di App store maupun Playstore kemudian login sesuai dengan data diri Anda.

Berikut daftar aplikasi Al-Quran yang dapat diunduh:

1. Muslim Pro

Muslim Pro merupakan salah satu aplikasi Al-Quran yang dapat mendukung kegiatan ibadah di tengah aktivitas sehari-hari. Memiliki fitur Al-Quran digital yang lengkap dengan artinya yang dapat digunakan oleh semua umat muslim.

Fitur yang terdapat dalam Muslim Pro ini tidak hanya Al-Quran saja tetapi juga jadwal waktu salat dan pengingat waktu salat. Selain itu Muslim Pro ini memiliki fitur yang Adzan berkumandang yang dapat mengingatkan untuk segera melakukan salat.

2. Al-Quran Indonesia

Aplikasi Al-Quran indonesia merupakan aplikasi Al-Quran digital yang dilengkapi dengan 30 juz beserta dengan artinya. Al-Quran Indonesia ini memiliki fitur audio murottal yang bisa didengarkan setiap saat.

Al-Quran Indonesia memiliki banyak fitur unggulan seperti menyalin ayat Al-Quran, memberi tanda bacaan terakhir, hingga ilmu seputar tajwid yang dapat dipelajari untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

3. Quran Best

Aplikasi Quran Best merupakan salah satu aplikasi A-Quran digital yang tampilannya dibuat semirip mungkin dengan Al-Quran versi aslinya. Quran Best memiliki fitur Al-Quran 30 juz dengan terjemahannya yang dilengkapi oleh tajwid per ayat Al-Quran.

Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur murottal yang dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun.Tentu dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah umat muslim untuk membaca Al-Quran tanpa perlu membawa versi aslinya.

4. Aminin

Aminin merupakan aplikasi Al-Quran digital buatan Indonesia yang memiliki fitur unggulan yang dapat melatih bacaan Al-Quran hingga berdiskusi. Aplikasi ini dapat membantu anda membaca Al-Quran melalui level rendah hingga tinggi. Aplikasi ini juga menyediakan diskusi secara real time dengan ustadz/ustadzah dalam memahami seputaran agama islam.

5. Umama

Aplikasi muslim paling komprehensif dan mudah digunakan yang menyediakan layanan kebutuhan umat islam untuk beribadah termasuk Al-Quran, waktu salat, notifikasi adzan pencari kiblat berbasis GPS, Pendidikan kelas langsung hingga durasi harian yang didapat oleh aplikasi ini. Dengan menggunakan aplikasi ini dapat mempermudah untuk melakukan ibadah kapanpun dan dimanapun.

6. Quran Kemenag

Aplikasi Al-Quran yang dibuat oleh Kementerian Agama ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan Mushaf Al-Quran yang berbentuk digital. Ayat Al-Quran dalam aplikasi ini menggunakan Mushaf Standar Indonesia Rasm Usmani. Keunggulan aplikasi ini bisa melakukan pencarian ayat berdasarkan tema yang diinginkan. Al-Quran Kemenag juga menyediakan terjemahan dalam bahasa Indonesia dan Inggris, serta memiliki fitur Alquran yang dapat didengarkan kapanpun dan dimanapun.

