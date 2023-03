XL Axiata Bidik Kolaborasi Jaringan Icon Plus Milik PLN

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT PLN Icon Plus membuka peluang untuk menjalin kerja sama yang lebih dalam untuk mendorong penetrasi digital di Tanah Air. Kerja sama yang terjalin keduanya, memberikan manfaat yang saling menguntungkan.

Director & Chief Technology Officer PT XL Axiata Tbk. I Gede Darmayusa mengatakan kerja sama yang terjalin dengan Icon Plus akan membantu operasional perusahaan menjadi lebih efisien.

XL Axiata tidak membangun pole, menara berupa tiang pancang dengan satu kaki, atau infrastruktur secara sendiri, melainkan bekerja sama dengan Icon Plus.

“Kerja sama ini masih terus kami bicarakan,” kata Darmayusa di Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Dia menuturkan XL Axiata berpeluang bekerja sama dalam pemanfaatan pole milik Icon Plus. Sebagai sub holding PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Icon Plus memiliki banyak pole yang telah menjangkau ke rumah-rumah. Kerja sama yang terjalin kedua perusahaan akan mempercepat penetrasi layanan fiber to the home (FTTH) ke kawasan perumahan.

“Izin paling berat adalah izin ke rumah-rumah dan lingkungan. Saat itu [pole] dapat dimanfaatkan itu adalah tambahan revenue [bagi Icon Plus]. Bagi kami akan sangat efisien karena kami tidak perlu bangun dari nol, komersial dan bisnis ini harus dibicarakan,” kata Darmayusa.

Dia menuturkan kerja sama yang terjalin keduanya berpeluang diperluas hingga pemanfaatan pangkalan data.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi mengatakan perseroan telah menjalin kerja sama dengan XL Axiata sejak lama untuk layanan penyediaan bandwidth jaringan dan fiberisasi base transceiver station (BTS).

Dengan adanya nota kesepahaman (MoU) antara PLN dan XL Axiata, lanjutnya, diharapkan dapat lebih meningkatkan kerja sama eksisting dan juga menambah inisiatif kerja sama dalam ruang lingkup yang lebih luas.

Ari juga menuturkan pada prinsipnya, PLN Icon Plus membuka peluang kerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan seluruh operator, tidak terbatas hanya dengan XL Axiata saja melalui layanan telekomunikasi dan digital untuk meningkatkan nilai aset PLN.

“Tentunya kami akan melakukan kajian lebih lanjut atas potensi kerja sama dalam lingkup yang lebih luas dan memberikan nilai tambah bagi kedua pihak. Kami berharap kolaborasi untuk memberikan nilai tambah antara kedua pihak dapat terus berlanjut lebih luas,” kata Ari.

Sebelumnya, XL Axiata meresmikan kerja sama dengan PLN Icon Plus. Kolaborasi kedua pihak ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan layanan kepada pelanggan dan masyarakat, mempercepat, serta memperluas akses layanan termasuk adopsi teknologi baru seperti 5G, Internet of Things (IoT), dan digitalisasi yang dapat menggerakan ekonomi masyarakat.

Melalui kerja sama ini, XL Axiata dan PLN Icon Plus dapat menggunakan solusi infrastructure dan teknologi yang lebih cepat, efesien dan tepat sasaran. XL Axiata dan PLN Icon Plus akan memadukan infrastruktur yang mereka miliki seperti fiber optik, tower/pole, kabel bawah laut, dan data center.

Selain itu juga mencakup kerja sama terkait IoT, dan juga digitalisasi untuk mendukung tim operasional di lapangan dalam melayani masyarakat.

