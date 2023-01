7 Cara Top Up DANA Lewat ATM, M-Banking, Indomaret dan Alfamart

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - DANA merupakan salah satu e-wallet yang cukup populer dan banyak digunakan oleh masyarakat. Dompet digital yang satu ini menyediakan banyak kemudahan untuk penggunanya dalam melakukan berbagai transaksi non tunai, termasuk dalam hal cara top up DANA.

Cara top up DANA sendiri bisa kamu lakukan melalui berbagai macam platform. Mulai dari top up DANA lewat Mobile Banking, ATM, Internet Banking hingga minimarket. Top up DANA dibutuhkan jika kamu ingin menggunakan aplikasi ini dalam melakukan transaksi non tunai atau non kartu.

Berikut ini adalah beberapa cara top up DANA yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Cara Top up DANA lewat BRI

Masukkan kartu ATM dan PIN.

Pilih transaksi lainnya.

Tekan pembayaran.

Tekan lainnya.

Pilih BRIVA masukkan kode BRIVA DANA.

Pilih benar

Klik Ya jika sudah selesai.

Tunggu notifikasi top up DANA dari BRI.

Cek saldo di akun DANA kamu.

Pastikan mengambil kartu atm jika sudah selesai proses top up DANA.

2. Cara Top up DANA di ATM BCA

Masukkan kartu BCA dan PIN kamu.

Pilih transaksi lainnya.

Pilih Transfer.

Pilih BCA Virtual Account.

Ketik nomor Virtual Account DANA.

Ketik jumlah pengisian top up DANA.

Selesaikan petunjuk yang berikutnya.

Cek saldo DANA kamu.

3. Cara isi DANA di ATM Mandiri

Masukkan kartu kamu ke mesin ATM.

Pilih bahasa.

Isi PIN.

Klik pembayaran atau pembelian.

Klik Multipayment.

Isi nomor Virtual Account DANA.

Masukkan nominal top up DANA.

Tunggu notifikasi berisikan informasi top up DANA berhasil.

Cek saldo DANA kamu.

4. Cara top up DANA di Indomaret

Kunjungi toko Indomaret.

Pergi ke kasir.

Info kan jika ingin top up DANA.

Berikan nomor HP yang ada di akun DANA kamu.

Beritahu nominal yang ingin di inpun ke akun DANA kamu.

Ikuti instruksi yang diberikan oleh kasir untuk menyelesaikan transaksi.

Cek jika saldo DANA sudah masuk.

5. Cara top up DANA di Alfamart

Kunjungi alfamart terdekat.

Pergi ke kasir dan infokan jika kamu ingin top up saldo DANA.

Berikan nomor HP yang digunakan pada akun DANA kamu.

Informasikan nominal yang ingin di top up pada DANA kamu.

Ikuti instruksi yang diberikan oleh kasir untuk menyelesaikan transaksi.

Cek jika saldo DANA sudah masuk.

6. Cara top up DANA lewat BRIMO

Login ke aplikasi BRIMO BRI kamu.

Ketik User ID dan Password kamu.

Tekan Masuk.

Pilih Dompet Digital.

Pada menu Dompet Digital, pilih DANA.

Masukkan nomor Virtual Account DANA pada Nomor Tujuan.

Tekan Lanjutkan.

Masukkan jumlah pengisian saldo.

Ketik password kembali.

7. Cara isi DANA lewat pulsa

Cek saldo awal DANA kamu terlebih dahulu.

Selanjutnya, download dan install aplikasi Via Pulsa melalui Play Store. Setelah berhasil, buka aplikasi tersebut.

Tentukan provider pulsa yang akan di transfer di halaman utama.

Ada kemungkinan “penuh” Ketika kamu memilihnya, hal tersebut kemungkinan karena operator sedang melayani customer lain.

Jika berhasil memilih provider, kamu bisa lanjut untuk memasukkan nominal dan rate perubahan saldo DANA juga akan muncul.

Masukkan nomor HP yang pulsanya akan ditransfer ke DANA, klik Lanjut.

Setelah itu, masukkan rekening tujuan, misalnya Bank BCA, BRI atau Mandiri.

Masukkan nama akun dan nomor yang terdaftar pada DANA, klik Lanjut.

Konfirmasi data jika sudah benar, lalu tekan Convert untuk transaksi.

Tunggu beberapa saat hingga CS mengirimkan nomor transfer dari CS dengan tanda “CS sudah kasih nomor”, klik Lihat.

Salin nomor tersebut dan buka menu dial telepon dan ketik kode *858# pada layar HP kalian, lalu pilih angka 1 untuk transfer pulsa.

Tempel nomor yang sudah disalin tadi sebagai nomor tujuan.

Masukkan nominal transfer sesuai dengan nominal yang diinput di aplikasi, lalu konfirmasi setuju.

Tunggu beberapa saat hingga mendapat notifikasi berhasil.

Screenshot notifikasi tersebut, lalu unggah sebagai bukti transfer di aplikasi via pulsa.

Setelah proses unggah berhasil, tunggu beberapa menit hingga saldo kalian terima di DANA.

Jika sudah lebih dari 15 menit, langsung kontak CS untuk complain.

Itulah berbagai macam cara top up DANA yang bisa kamu coba.

