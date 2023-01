11 Cara Kematian yang Paling Menyakitkan Menurut Sains

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Tahukah Anda ada beberapa cara kematian yang ternyata sangat menyakitkan bagi mereka yang mengalaminya?

Yah, cara kematian orang memang berbeda. Mulai dari secara alamiah, seperti sedang tertidur, kecelakaan, dan karena sakit, dan lainnya.

Dilansir dari grunge, berikut beberapa cara kematian yang dianggap sangat menyakitkan berdasarkan sains:

Baca Juga : Waduh, Korsel Laporkan Kematian Akibat Amoeba Pemakan Otak

1. Tenggelam

Menurut Medical Daily, saat seseorang berjuang di dalam air, kita cenderung mengalami hiperventilasi. Ini biasanya menyebabkan pernapasan dalam air, yang menyebabkan spasme laring atau pita suara. Menurut Healthline, bernapas di dalam air bisa sangat menyakitkan, dan jika Anda memasukkan air ke dalam paru-paru, sensasinya adalah rasa sakit yang membakar yang seringkali berlangsung lama setelah Anda keluar dari air.

Menurut sebuah artikel di The Medico-Legal Journal, proses ini bisa sangat menyakitkan, terutama jika digabungkan dengan kepanikan yang dialami kebanyakan orang saat tenggelam secara aktif. Dan, seperti dicatat oleh penulis Sebastian Junger dalam bukunya "The Perfect Storm", kehabisan udara dan tidak dapat bernapas adalah "penderitaan".

Satu-satunya kabar baik adalah setelah Anda kehabisan oksigen cukup lama, Anda akan pingsan, dan sebagai hasilnya, proses tenggelam selanjutnya akan cukup damai.

2. Suntik mati

Seperti yang dijelaskan oleh Britannica, suntikan mematikan awalnya mencakup tiga komponen berbeda — barbiturat dan obat bius untuk membuat korban tidak sadarkan diri dan menghilangkan rasa sakitnya, pelemas otot yang akan melumpuhkannya, dan obat untuk menyebabkan henti jantung yang tidak dapat diubah. Jika semuanya berjalan dengan sempurna, suntikan mematikan akan membuat terpidana mati dalam lima menit dengan rasa sakit yang minimal.

Sayangnya, setelah bertahun-tahun sebagian besar negara bagian telah meninggalkan protokol tiga obat demi menggunakan obat tunggal itu. Berdasarkan The New York Times, bahkan ketika protokol injeksi mematikan diikuti dengan sempurna, seringkali dapat mengakibatkan "rasa sakit dan ngeri selama 14 menit". The Equal Justice Initiative melaporkan terkadang bisa lebih dari dua jam, dan NPR melaporkan bahwa suntikan mematikan menyebabkan penderitaan dan sensasi yang sangat mirip dengan tenggelam, dengan semua kepanikan dan teror.

Otopsi tahanan yang dieksekusi telah menemukan paru-paru mereka dipenuhi dengan cairan dan darah edema paru yang ekstrim. Rasa sakit yang disebabkan oleh kondisi ini digambarkan sebagai "parah".

Baca Juga : Gejala dan Penyebab Infeksi Strep A yang Picu Puluhan Kematian di Inggris

3. Tersetrum listrik

Menurut Pusat Informasi Hukuman Mati, tegangan yang mengalir ke seluruh tubuh seringkali menyebabkan otot-otot kaku, yang dapat mengakibatkan patah tulang dan patah tulang. Jaringan membengkak dengan menyakitkan, dan kulit bisa berubah menjadi merah cerah dan sering pecah saat pembengkakan semakin parah. Selain itu, bola mata benar-benar dapat keluar dari rongganya, dan orang sering kali benar-benar terbakar.

Badan Kesehatan melaporkan bahwa seorang yang selamat dari sengatan listrik yang tidak disengaja mengalami apa yang mereka gambarkan sebagai "rasa sakit yang luar biasa" yang membutuhkan obat pereda nyeri berat. Banyak orang yang tersengat listrik menderita cedera jantung yang mengakibatkan nyeri dada yang parah.

4. Dekompresi

Sebagian besar dari kita tidak akan pernah mengalami tingkat tekanan atmosfer yang berbahaya. Itulah sebabnya kebanyakan dari kita tidak menyadari betapa menyakitkannya kematian akibat penyakit dekompresi.

Seperti yang dijelaskan oleh Merck Manuals, penyakit dekompresi terjadi karena pada kedalaman rendah mengharuskan penyelam untuk menghirup udara terkompresi yang mengandung lebih banyak molekul oksigen dan nitrogen daripada di permukaan. Yang baik-baik saja selama Anda tetap di bawah tekanan.

Oksigen ekstra digunakan, tetapi nitrogen ekstra terakumulasi. Jika Anda naik ke tekanan rendah terlalu cepat, nitrogen mengembang dan membentuk gelembung, yang kemudian menyebabkan rasa sakit yang menyiksa, kerusakan jaringan dan otot, dan bahkan kematian. Seperti dicatat oleh The Guardian, penyakit dekompresi juga biasa dikenal dengan istilah bends. Seorang yang selamat dari pengalaman tersebut menggambarkan bagaimana "setiap tegukan oksigen adalah siksaan" - dan itu adalah seseorang yang selamat.

Seberapa menyakitkan dekompresi? Kecelakaan Byford Dolphin menawarkan petunjuk. Seperti yang dijelaskan oleh IFLScience, Byford Dolphin adalah anjungan pengeboran bawah air milik BP pada tahun 1983. Beberapa penyelam menyelam sangat dalam, dan ketika mereka kembali ke permukaan, tekanan di dalam bel selam sembilan kali lipat dari permukaan. Ada yang tidak beres dan terjadi dekompresi eksplosif. Para penyelam benar-benar meledak saat gas bertekanan di aliran darah mereka tiba-tiba mengembang. Salah satunya "benar-benar hancur".

5. Terbakar

Menurut Valerie Rao, M.D., dalam artikelnya "Forensic Pathology of Thermal Injuries," orang yang terbakar sampai mati melihat kulit mereka menjadi hitam dan kemudian terbelah untuk memaparkan jaringan di bawahnya ke api. Mereka mungkin tersedak asap dan jelaga, dan otot mereka terasa sakit. Bahkan seringkali menyakitkan untuk bernafas karena udara super panas di sekitar mereka. Menurut The Guardian, rasa sakit paling hebat saat api pertama kali membakar kulit, dan kemudian mereda saat saraf pada dasarnya telah terbakar. Tapi kemudian api menyebar ke area kulit berikutnya untuk memulai proses dari awal lagi.

Untuk cara kematian yang lebih menyakitkan, terjebak dalam aliran piroklastik alias lahar. Menurut IFLSscience, aliran lava dapat mencapai suhu 1.830 derajat Fahrenheit. Terjebak di dalamnya mungkin tampak seperti kematian seketika tetapi saat itu akan sangat menyakitkan. Kulit Anda akan langsung matang, dan seluruh tubuh Anda akan berkontraksi menjadi apa yang disebut "pose pugilistik" saat menabrak rigor mortis instan. Otak Anda mungkin juga mendidih di dalam tengkorak Anda, menghancurkannya dalam prosesnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : kematian terbakar anak tewas tersetrum