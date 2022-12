Netflix: 60 Persen Pengguna Global Nonton Drama Korea di 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Netflix, platform OTT mencatatkan 60 persen atau 6 dari 10 pelanggan global menonton satu judul film atau drama Korea pada 2022.

Dilansir dari laman resmi Netflix, Kamis (29/12/2022) K- wave atau penyebaran budaya korea pada tahun ini dinilai lebih besar dari sebelumnya. Netflix mengatakan 60 persen pelanggan global menonton judul Korea selama 2022 dan saat ini Netflix memiliki enam dari 10 K-Drama yang paling banyak dicari di Korea.

Mulai dari drama thriller zombie "All Of Us Are Dead" dan drama hukum "Extraordinary Attorney Woo". Kedua drama ini merupakan series atau tayangan TV yang paling banyak ditonton pada 2022.

"Kedua acara tersebut masing-masing menempati posisi pertama dan kedua, dalam daftar series non-Inggris paling populer dari streamer untuk tahun 2022," ujar Netflix, Kamis (29/12/2022).

Kemudian diikuti oleh "The Marked Heart" di posisi tiga, "Til Money Do Us Part" di posisi empat, "Elite: Season 5" di posisi lima, "High Heat" di posisi enam, "The Empress" di posisi tujuh, "Business Proposal" di posisi delapan, "Wrong Side of the Tracks" di posisi sembilan, dan "Welcome to Eden" di posisi sepuluh.

Sementara itu, untuk series berbahasa Inggris, "Stranger Things 4" menempati posisi pertama, diikuti "Wednesday", "Dahmer", "Bridgerton: Season 2", "Inventing Anna", "Ozark: Season 4", "The Watcher", "The Sandman", "The Umbrella Academy: Season 3", dan "Virgin River: Season 4".

Sementara untuk kategori film non-Bahasa Inggris, film produksi Norwegia "Troll" menjadi yang paling populer sepanjang 2022. Kemudian diikuti "All Quiet on the Western Front", "Black Crab", "Through My Window", "The Takedown", "Loving Adults", "Carter", "My Name is Vendetta", "Restless", dan "Furioza".

Lalu, untuk film berbahasa Inggris, peringkat pertama diduduki oleh "The Gray Man", diikuti "The Adam Project", "Purple Hearts", "Hustle", "The Tinder Swindler", "The Sea Beast", "Enola Holmes 2", "Senior Year", "The Man From Toronto", dan "Day Shift".

