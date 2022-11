Vidio Minta Maaf karena Tayangan Eror saat Laga Inggris vs Iran di Piala Dunia 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Menjadi broadcaster resmi Piala Dunia 2022 membuat Vidio.com cuan besar. Aplikasi streaming ini menjadi favorit masyarakat Indonesia untuk menyaksikan gelaran sepak bola dunia.

Sayangnya, Vidio harus menerima kritikan dari para pelanggan saat tayangan Piala Dunia 2022 mengalami gangguan.

Penayangan laga perdana Piala Dunia yang mempertemukan tuan rumah Qatar vs Ekuador mendadak eror dan nge-lag.

Vidio pun langsung menjadi trending topik di media sosial Twitter. Sebagian pengguna mengeluhakn adanya gangguan untuk masuk (sign up) dan mengakses layanan berlangganannya di platform tersebut.

Gangguan tersebut diduga karena aplikasi down akibat adanya lonjakan pengguna yang masuk.

Aplikasi yang dimiliki oleh Grup Emtek itu kembali mendapat komplain dari pengguna di hari kedua Piala Dunia 2022 pada Senin (21/11/2022).

Netizen mengklaim Vidio kembali eror saat laga Inggris vs Iran berlangsung. Tayangan menjadi gelap dan muncul tulisan "something went wrong" dan "Oops! Terjadi kendala".

Mereka kemudian mendesak Video untuk menangani masalah tersebut. Warganet kecewa karena telah membayar paket langganan namun kualitas yang diberikan tidak memuaskan.

Vidio akhirnya menyampaikan permintaan maaf mereka di akun resmi Twitter pada Senin malam. Meskipun begitu, tak ada penjelasan lengkap mengenai masalah yang terjadi selama 2 hari berturut-turut itu.

"Mohon maaf atas gangguan yang tengah dialami sebagian pelanggan setia Vidio pada pertandingan Inggris vs Iran. Saat ini, pertandingan sudah bisa Anda nikmati kembali. Segera refresh aplikasi/halaman situs Vidio pada perangkat Anda," tulis @vidio.

