Elon Musk Upload Gambar 'RIP Twitter', Benarkah Tutup Permanen?

Bisnis.com, SOLO - Elon Musk di tengah kontroversi tutupnya kantor Twitter pada Jumat (18/11/2022).

Ratusan karyawan Twitter dikabarkan memilih mengundurkan diri, setelah mendapat ultimatum dari Elon Musk untuk bekerja lembur.

Berdasarkan salah satu sumber, karyawan juga diusir oleh petugas keamanan pada Kamis (17/11) malam.

Pihak Twitter pun memberitahu karyawannya bahwa mereka akan menutup kantornya, dan menghentikan para pekerjanya pada Senin (21/11/2022) mendatang.

Hengkangnya ratusan karyawan tersebut membuat hashtag #RIPTwitter menjadi trending topik. Warganet pun menyimpulkan bahwa Twitter mungkin akan hilang sebentar lagi.

Menanggapi hal itu, Elon Musk justru mengunggah meme yang menggambarkan situasi di kantornya sekarang.

Ia mengunggah meme bergambar Grant Gustin mengangkat tangan dengan tanda peace di samping nisan. Elon pun menggantinya dengan logo Twitter, yang mengindikasikan Twitter telah mati.

Netizen kemudian berbondong-bondong membalas cuitan Elon Musk tersebut dengan berbagai meme. Sebagian mengolok CEO Tesla itu karena keputusannya yang dinilai buruk.

Di Indonesia sendiri, kata 'Kalo Twitter' menjadi trending setelah ada kabar Twitter akan tutup. Netizen berbondong-bondong mencuitkan perasaan mereka apabila media sosial biru ini benar-benar tidak ada.

"kalo twitter shut down aku sambat dimana, what about my mental health," tulis seorang netizen.

"sedi banget kalo twitter beneran dihapus... been living with twitter for 13 years. it’s like the only platform I enjoy using," tulis netizen lain.

