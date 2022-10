Melindungi Data dan Privasi Konsumen, Tokopedia Raih Best in Future of Trust dari IDC

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Tokopedia meraih penghargaan terkait perlindungan data dan privasi pengguna pada IDC Future Enterprise Awards 2022 untuk kategori 'Best in Future of Trust'.

Sebagai perusahaan teknologi Indonesia, Tokopedia dinilai berhasil menjaga perlindungan data dan privasi para penggunanya di tengah kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. International Data Corporation (IDC) memberikan dua alasan Tokopedia mampu melindungi data dan privasi pengguna.

Pertama, Tokopedia membentuk tim Data Protection and Privacy Office (DPPO) untuk memastikan perlindungan data melalui kepatuhan terhadap hukum dan mitigasi risiko terhadap data pribadi dan privasi. Kedua, Tokopedia memberikan kendali data pribadi kepada pengguna di platform mereka.

“Melalui kedua pendekatan ini, Tokopedia memberikan perlindungan terbaik untuk data pribadi konsumen serta meningkatkan privasi pengguna Tokopedia guna menghasilkan produk yang aman bagi privasi,” tulis IDC pada keterangan resminya.

Adapun, IDC Future Enterprise Awards 2022 merupakan ajang penghargaan yang digelar oleh IDC selaku perusahaan riset dan konsultan intelegensi pemasaran dari Amerika Serikat yang berfokus pada teknologi informatika, telekomunikasi dan teknologi pemasaran berbasis konsumen.

Pada tahun ini, IDC Future Enterprise Awards memberikan fokus pada perusahaan dan tokoh yang tangguh dan pemanfaatan teknologi untuk menghadapi tantangan disrupsi khususnya pada periode sulit.

Leny Suwardi , SVP of Data Protection & Privacy Officer Tokopedia mengatakan bahwa bisnis Tokopedia berbasis kepercayaan. Untuk itu, Tokopedia berkomitmen untuk menjaga kepercayaan ratusan juta masyarakat Indonesia dengan memberikan pengalaman berbelanja online yang aman dan terpercaya.

Tokopedia menjadi salah satu perusahaan teknologi Indonesia pertama yang memiliki tim Data Protection and Privacy Office (DPPO) dan memiliki kantor khusus yang berfokus pada pengelolaan perlindungan data dan privasi.

Melalui tim DPPO, lanjut Leny, Tokopedia berkomitmen untuk menjaga kepercayaan ratusan juta penggunanya dengan bersikap transparan dalam menangani data pribadi serta menghormati privasi pengguna.

“Penghargaan ini tentunya menjadi apresiasi dan pemantik semangat baru bagi kami di Tokopedia untuk terus berinovasi dalam memberikan pengalaman berbelanja online yang aman dan terpercaya," katanya.

Adapun, tanggung jawab tim DPPO adalah memastikan perlindungan data yang sejalan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, mitigasi risiko terhadap data pribadi dan privasi dengan mendorong pemerataan perlindungan data dan privasi di seluruh organisasi.

DPPO juga memberdayakan konsumen Tokopedia dengan memberi mereka kendali atas data pribadi mereka di platform Tokopedia. Pendekatan Tim DPPO dalam perlindungan data dan privasi dari berbagai aspek meliputi berbagai aspek mulai dari manusia (people), proses dan teknologi.

Tim DPPO menyiapkan kerangka perlindungan data dan privasi dengan prinsip-prinsip panduan sah & adil (lawful & fairness), integritas & kerahasiaan (integrity & confidentiality), akurasi (accuracy), akuntabilitas (accountability), batasan tujuan (purpose limitation), transparansi dan batasan penyimpanan (transparency and storage limitation).

Selain Tokopedia yang meraih 'Best in Future of Trust', IDC Future Enterprise Awards 2022 juga memberikan penghargaan kepada beberapa perusahaan Indonesia lainnya.

Berikut ini daftar lengkap penerima IDC Future Enterprise Awards - Indonesia 2022

Best in Future of Connectedness: BioFarma:

Best in Future of Customer Experience: DBS Bank Indonesia

Best in Future of Digital Innovation: PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Best in Future of Industry Ecosystems: PT Pupuk Indonesia (Persero)

Best in Future of Intelligence: Tripatra Engineers and Constructors

Best in Future of Operations: Petrosea

Best in Future of Trust: Tokopedia

CEO of the Year: Budi G. Sadikin, Menteri Kesehatan RI

CIO of the Year : Timothy Utama dari Bank Mandiri

