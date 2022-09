Dibanderol Mulai Rp1 Jutaan, Ini Spesifikasi Vivo Y16

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Vivo secara resmi menghadirkan generasi terbaru Vivo Y16 yang dibanderol dengan harga mulai Rp1 jutaan saja.

Product Manager Vivo Indonesia Gilang Pamenan mengatakan ponsel ini telah didukung dengan serangkaian teknologi terbaru, seperti kapasitas besar 3GB + 32GB, Baterai 5000mAh, Type-C, Splash Waterproof dan Ultra Fast Side Fingerprint.

"Membawa antusiasme All Fun in One, Vivo Y16 dibanderol mulai dari Rp1.799.000, dan sudah bisa didapatkan di platform online maupun offline mulai Jumat, 2 September 2022," katanya, Jumat (2/9/2022).

Secara khusus, ujar Gilang, Vivo memberikan sentuhan premium pada tampilan dan desain perangkat barunya ini demi memaksimalkan pengalaman pengguna.

Dia memerinci, pada bagian belakang, Vivo Y16 dibalut dengan teknologi Vivo Dynamic Design dengan sentuhan akhir Crystalline AG Matte dan Dynamic Color demi memberikan kualitas smartphone yang tahan terhadap debu, sidik jari, dan goresan.

Pada bagian depan, ponsel yang hadir dalam 2 pilihan warna, yakni Drizzling Gold dan Stellar Black ini dilengkapi dengan layar 6.51 Inch HD+ IPS Waterdrop dan Resolusi HD+ (1600x 720).

Dari segi tampilan, Vivo Y16 memiliki bodi yang ramping, 2.5D flat frame design, dan ketebalan 8.19mm, yang membuat smartphone nyaman saat digenggam maupun disisipkan di kantong.

Lebih lanjut, demi menghadirkan kinerja smartphone yang mulus dan tanpa lag, Vivo Y16 telah dibekali memori RAM/ROM yang besar dengan 3 pilihan ukuran RAM/ROM, mulai dari 3GB RAM / 32GB ROM. Kapasitas ROM ini pun masih didukung dengan triple slot memori eksternal hingga 1TB.

Tak hanya itu, ponsel ini dilengkapi baterai dengan kapasitas 5000mAh yang disempurnakan dengan teknologi Vivo Energy Guardian.

Pada mesin prosesornya, Vivo Y16 menggunakan MediaTek Helio P35 yang akan menunjang kecepatan performa, daya dan kapasitas ponsel. Fitur lain yang ditawarkan pada smartphone ini berupa Multi Turbo 5.5, Ultra Game Mode dan Cooling System.

Untuk modul kamera, Vivo Y16 menyematkan AI Triple Mode Camera dengan 13MP Main Camera, 2MP Macro Camera serta mode Bokeh. Sebaliknya pada kamera depan, menggunakan 5MP Front Camera.

