Netflix Luncurkan Fitur Game Online, Ini Cara Mainnya

Bisnis.com, SOLO - Netflix meluncurkan fitur game online yang bisa digunakan pengguna dalam waktu dekat ini.

Beberapa game yang sudah tersedia yakni Handle Games, permainan ini memungkinkan pengguna mengundang pemain lain.

Kemudian ada juga Into The Breach, Bowling Ballers, Mahjong Solitaire dan Heads Up. Sebelumnya disematkan juga dalam katalog termasuk Stranger Things, Queens Gambit, Shadow and Bone dan Too Hot to Handle.

Menurut perusahaan analisis aplikasi Apptopia, game Netflix telah diunduh sebanyak 23,3 juta kali dengan rata-rata 1,7 juta pengguna harian.

Hal ini berarti bahwa kurang dari 1% dari basis pelanggan raksasa streaming sekitar 221 juta pelanggan tertarik dengan game Netflix.

Netflix Games diluncurkan pada tahun 2021 dan saat ini menawarkan lebih dari 25 game melalui aplikasi seluler Netflix.

Perusahaan bermaksud untuk menggandakan katalognya pada akhir 2022 dan merilis lebih dari 50 game.

” Jika Netflix terus mengeksplorasi memanfaatkan IP-nya sendiri untuk game baru, pendekatan itu dapat menarik lebih banyak pelanggan.

Untuk bermain game ini, Anda harus menginstal dalam perangkat ponsel atau tablet dengan OS Android 8.0 atau versi lebih baru.

Sedangkan untuk iPhone, iPad, atau iPod touch dengan iOS/iPadOS 15 atau versi lebih baru.

Selain itu, untuk menggunakan game ini juga harus menjadi langganan Netflix aktif dengan koneksi internet untuk men-download dan menginstal game. Diperlukan juga ruang penyimpanan yang cukup di perangkat.

