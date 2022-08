Tokopedia Hadirkan Paket Berlangganan PLUS by GoTo, Banyak Promo Menarik

Bisnis.com, JAKARTA – Tokopedia, e-commerce bagian dari Grup GoTo, secara bertahap memperkenalkan paket berlangganan pertamanya PLUS by GoTo kepada masyarakat yang berdomisili di Pulau Jawa.

Pengguna bisa menggunakan paket ini untuk mendapatkan pengiriman bebas ongkir tanpa batas dengan waktu pemrosesan pesanan yang lebih cepat, layanan prioritas hingga keuntungan eksklusif lain dari para mitra strategis grup GoTo, seperti Halodoc dan Vidio.

Direktur/Head of Marketplace Grup GoTo, Anthony Wijaya menjelaskan PLUS by GoTo adalah contoh sinergi strategis antar ekosistem di dalam Grup GoTo yang menawarkan nilai tambah kepada pengguna.

Dia pun menilai sebagai satu-satunya pelaku e-commerce yang didukung oleh platform on-demand terkemuka, pihaknya percaya dapat menghadirkan layanan yang lebih baik dan meningkatkan pengalaman pengguna.

“Kami percaya semuanya ini akan dapat mendorong kesetiaan pelanggan untuk jangka panjang.”ujar Anthony dalam keterangan resmi pada Kamis (25/8/2022)

Head of Product Tokopedia Gabriella Kawilarang menjelaskan dengan adanya pandemi membuat belanja online makin menjadi pilihan masyarakat.

Di sisi lain, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, masyarakat menghadapi berbagai tantangan logistik, salah satunya ongkos kirim. Ongkos kirim yang murah bahkan bebas tanpa kuota semakin dibutuhkan banyak masyarakat.

“PLUS by GoTo hadir sebagai solusi yang bisa mempermudah pengguna berbelanja di Tokopedia tanpa harus memikirkan ongkos kirim.” jelasnya

Konsumen dapat menikmati PLUS by GoTo dengan biaya langganan yang terjangkau, mulai dari Rp150.000 per 6 bulan selama periode promo.

Artinya, hanya butuh sekitar Rp25.000 per bulan untuk menikmati ratusan juta produk yang tersedia di Tokopedia dengan bebas ongkir sepuasnya tanpa kuota, termasuk untuk pengiriman same-day dengan waktu pemrosesan pesanan yang lebih cepat, yang sebelumnya belum berlaku untuk benefit bebas ongkir saat ini.

PLUS by GoTo juga menawarkan serangkaian promosi eksklusif, diskon, dan penawaran lainnya yang bisa berdampak positif bagi kehidupan sehari-hari pelanggan.

Pelanggan PLUS bisa mendapatkan diskon untuk pembelian obat dan konsultasi dokter melalui Halodoc dan diskon hingga 99 persen untuk streamingFIFA World Cup Qatar 2022™ melalui platform Vidio.

