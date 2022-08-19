Kode Redeem PUBG Mobile Baru 19 Agustus 2022, Bonus Voucher Menarik

Bisnis.com, SOLO - Tukarkan kode redeem gim PUBG Mobile yang telah disediakan untuk mendapatkan item-item pendukung secara gratis.
Nantinya, apabila berhasil, hadiah akan dikirimkan melalui mail di dalam PUBG Mobile.
Adapun caranya, langkah pertama ialah membuka laman PUBG Mobile Redemption Center Rewards Redemption di www.pubgmobile.com.
Kemudian, masukkan Character ID pemain dan tuliskan kode redeem PUBG Mobile dalam kotak Redemption Code.
Setelah itu, Masukkan Verification Code. Lalu, klik tombol Redeem.
Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap kode redeem memiliki limit waktu. Jadi, segera klaim sebelum kode invalid.
Kode redeem PUBG Mobile 19 Agustus 2022:
CEJB-ZBZN-NG
CBUB-ZBZ7-S6
FDDF-9EB5-EBHB
U4TQ-1476-RESM
NWII-MTAL-4CWN
E7TA-B8GE-53K3
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