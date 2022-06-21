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Masih Bisa Ditukar, Berikut 10 Kode Redeem PUBG Mobile Hari Ini 21 Juni 2022

Masih bisa diklaim, ini kode redeem PUBG Mobile terbaru hari ini, Selasa (21/6/2022).
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com 21 Juni 2022  |  16:37 WIB
Kode redeem PUBG Mobile terbaru
Kode redeem PUBG Mobile terbaru

Bisnis.com, SOLO - Tukarkan kode redeem gim PUBG Mobile yang telah disediakan untuk mendapatkan item-item pendukung secara gratis.

Nantinya, apabila berhasil, hadiah akan dikirimkan melalui mail di dalam PUBG Mobile.

Adapun caranya, langkah pertama ialah membuka laman PUBG Mobile Redemption Center Rewards Redemption di www.pubgmobile.com.

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Kemudian, masukkan Character ID pemain dan tuliskan kode redeem PUBG Mobile dalam kotak Redemption Code.

Setelah itu, Masukkan Verification Code. Lalu, klik tombol Redeem.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap kode redeem memiliki limit waktu. Jadi, segera klaim sebelum kode invalid.

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Kode redeem PUBG Mobile 21 Juni 2022:

SI94-MZXU-4MX5
3JR3-YQZF-3GMO
X40X-4141-AVQV
CUCR-ZNCT-T49U
NQY5-MVGR-4Q06
VDUJ-W9X0-Z8XD
DKOH-PG38-1LM8
1XA7-5ZAJ-YOWX
HYVX-8BZR-9TT9
BXBA-747N-4SMO

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PUBG Kode Redeem PUBG
Editor : Restu Wahyuning Asih
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