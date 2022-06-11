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Valid! Ini Kode Redeem PUBG Mobile Spesial Weekend 11 Juni 2022

Temukan berbagai hadiah menarik dengan menukarkan kode redeem PUBG Mobile spesial weekend di bawah ini.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com 11 Juni 2022  |  10:53 WIB
Kode redeem PUBG Mobile terbaru
Kode redeem PUBG Mobile terbaru

Bisnis.com, SOLO - Tukarkan kode redeem gim PUBG Mobile yang telah disediakan untuk mendapatkan item-item pendukung secara gratis.

Nantinya, apabila berhasil, hadiah akan dikirimkan melalui mail di dalam PUBG Mobile.

Adapun caranya, langkah pertama ialah membuka laman PUBG Mobile Redemption Center Rewards Redemption di www.pubgmobile.com.

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Kemudian, masukkan Character ID pemain dan tuliskan kode redeem PUBG Mobile dalam kotak Redemption Code.

Setelah itu, Masukkan Verification Code. Lalu, klik tombol Redeem.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap kode redeem memiliki limit waktu. Jadi, segera klaim sebelum kode invalid.

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Kode redeem PUBG Mobile 11 Juni 2022:

WMQS-U9ZM-G48F
W9UW-MYQP-AHOW
UHMP-SJND-4IZZ
HRDB-YBLS-6RQ0
6RJZ-DHWW-O5I4
IUM0-JI9Z-38VS
KLFM-WAXN-Q2V1

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PUBG Kode Redeem PUBG
Editor : Restu Wahyuning Asih
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