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Klaim Kode Redeem PUBG Mobile 9 Juni 2022, Berhadiah M416

Berbagai macam hadiah disiapkan oleh Krafton untuk para pemain yang menukarkan kode redeem PUBG Mobile di bawah ini.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih - Bisnis.com 09 Juni 2022  |  06:35 WIB
PUBG new state - antara
PUBG new state - antara

Bisnis.com, SOLO - Ada cara untuk mendapatkan item-item pendukung gim PUBG Mobile secara gratis, yakni dengan menukarkan kode redeem yang telah disediakan.

Nantinya, apabila berhasil, hadiah akan dikirimkan melalui mail di dalam PUBG Mobile.

Adapun caranya, langkah pertama ialah membuka laman PUBG Mobile Redemption Center Rewards Redemption di www.pubgmobile.com.

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Kemudian, masukkan Character ID pemain dan tuliskan kode redeem PUBG Mobile dalam kotak Redemption Code.

Setelah itu, Masukkan Verification Code. Lalu, klik Klik tombol Redeem.

Kode redeem PUBG Mobile 9 Juni 2022:

TLWQ-XLRI-YYMD
AJP9-MEJH-LAGQ
FMVD-NEIF-JBZI
82UB-CW4S-2M1R
LHQK-7GER-MBHL
G9BE-F7CR-QXN8
OAGV-R2UN-YWUV

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

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PUBG Kode Redeem PUBG
Editor : Restu Wahyuning Asih
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