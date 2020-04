Nyaman Digenggam, 4 Smartphone Memiliki Compact Terbaik

Bisnis.com, JAKARTA – Tak dapat dipungkiri ukuran layar ponsel pintar makin membesar sejalan dengan perkembangan teknologi yang digunakan. Saat ini, mencari ponsel pintar yang ukurannya ringkas, terlebih dengan spesifikasi mumpuni bukan perkara mudah.

Kebanyakan ponsel pintar yang beredar di pasaran dengan ukuran layar kurang dari 6 inci masuk dalam kategori low-entry. Tentunya tak layak jadi pilihan bagi Anda yang senang menonton video dengan resolusi tinggi, bermain gim, atau berfoto ria menggunakan kamera yang tersemat di ponsel pintar.

Alhasil, mau tak mau Anda terpaksa menggunakan ponsel berukuran layar besar yang tak nyaman digenggam dan sulit dimasukkan dalam saku.

Bicara mengenai ponsel pintar berukuran ringkas, pada Rabu (15/4) Apple meluncurkan iPhone SE generasi kedua atau Iphone SE 2020 yang ukuran layarnya hanya 4,7 inci. Tampilan dari Iphone yang masuk dalam kategori low-cost ini mirip dengan iPhone 7 dan 8 yang dirilis beberapa tahun lalu.

Tidak hanya tampilan, fitur-fitur yang disematkan pun masih sama. iPhone SE 2020 masih mempertahankan tombol home sebagai pemindai sidik jari untuk membuka kunci, alih-alih menggunakan pemindai wajah layaknya iPhone X/XR/XS dan iPhone 11.

Demikian halnya dengan kamera, iPhone SE 2020 masih menggunakan kamera belakang tunggal dengan resolusi 12MP dan kamera depan 7MP sama seperti iPhone 8.

Namun, Iphone SE 2020 hadir dengan chipset A13 Bionic, sama seperti yang digunakan oleh iPhone 11. Oleh karena itu, Apple mengklaim iPhone SE 2020 mampu memberikan pengalaman terbaik dari segi fotografi, bermain gim, realitas berimbuh (augmented reality/AR), dan penggunaan daya baterai lebih hemat.

Kabar baiknya, iPhone SE 2020 dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau untuk ukuran iPhone. Varian termurah dengan kapasitas penyimpanan 64GB hanya dibanderol US$399. Adapun, varian termahalnya dengan kapasitas penyimpanan 256GB dijual seharga US$549.

Sayangnya, belum ada kepastian kapan iPhone SE 2020 resmi dirilis di Tanah Air dari PT Erajaya Swasembada Tbk. (Erajaya Group) selaku distributor resmi.

“So far belum ada informasi [kapan iPhone SE 2020] dirilis di Indonesia,” kata Director of Marketing and Communication Erajaya Group Djatmiko Wardoyo kepada Bisnis belum lama ini.

Lantas, apakah ada ponsel pintar berukuran ringkas dengan spesifikasi mumpuni yang bisa didapatkan di pasaran saat ini? Jawabannya tentu saja ada walaupun ukurannya memang tak seringkas iPhone SE 2020, berikut daftarnya:

1. Samsung Galaxy S10e

Ponsel yang satu ini mengusung layar Dynamic AMOLED Full HD+ berukuran 5,8 inci. Namun, tipisnya bezel yang ada di sekeliling layar membuat ponsel ini masih nyaman untuk digenggam atau masuk dalam saku. Rasio screen-to-body dari ponsel ini sebesar 83,3%.

Boleh dibilang Galaxy S10e menjadi ponsel berukuran kompak dengan spesifikasi yang lumayan mumpuni. Varian terendah dari ponsel ini dibekali dengan chipset Snapdragon 855, RAM 6GB, dan penyimpanan internal 128GB. Adapun untuk varian tertingginya hadir dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB.

Untuk sektor fotografi, memiliki dua kamera belakang yang terdiri dari lensa wide 12MP dan lensa ultra-wide 16MP. Kemudian kamera depannya yang ditempatkan di lubang kecil atau punch hole dalam layar beresolusi 10MP.

2. Samsung Galaxy A40

Sama seperti Galaxy S10e, Galaxy A40 bisa dikategorikan ringkas lantaran tipisnya bezel yang berada di sekeliling layar. Layar Super AMOLED-nya berukuran 5,9 inci dengan rasio screen-to-body mencapai 85,5% dan beresolusi Full HD+.

Sebagai ponsel pintar mid-range, sudah barang tentu spesifikasi dari Samsung Galaxy A40 jauh di bawah Galaxy S10e yang menyandang predikat flagship. Galaxy A40 hanya dibekali dengan chipset kelas menengah Exynos 7904, RAM 4GB, dan penyimpanan internal 64GB.

Untuk sektor fotografi Galaxy A40 dibekali dua kamera belakang yang terdiri dari lensa wide 16MP dan lensa ultrawide 5MP. Adapun, kamera depannya yang diletakkan di poni atau notch beresolusi 25MP.

3. Google Pixel 4

Lagi-lagi tipisnya bezel yang membuat ponsel pintar ini layak dikategorikan ringkas. Layar P-OLED yang digunakan Google Pixel 4 berukuran 5,7 inci dengan rasio screen-to-body 79,8% dan resolusi Full HD+.

Menyandang predikat flagship, Pixel 4 tentunya menjadi lawan yang sepadan bagi Galaxy S10e. Ponsel pintar ini dibekali dengan chipset Snapdragon 855, RAM 6GB, dan penyimpanan internal 64GB.

Kemudian di sektor fotografi, Pixel 4 mengusung dua kamera belakang yang terdiri dari lensa wide 12,2MP dan lensa telephoto 16MP. Adapun, kamera depannya beresolusi 8MP diletakkan di samping kiri atas.

Pixel 4 tidak dipasarkan secara resmi di Indonesia. Jadi, jika Anda memutuskan untuk membeli ponsel pintar ini tentu konsekuensinya adalah ketiadaan layanan purna jual atau garansi.

4. iPhone XS

Jika Anda masih bersikukuh untuk meminang ponsel besutan Apple dan tidak mau menunggu iPhone SE 2020 dirilis di Tanah Air, iPhone XS bisa jadi pilihannya. Ukurannya sudah pasti tak seringkas iPhone SE 2020 lantaran layar yang digunakan berukuran 5,8 inci.

Namun, lagi-lagi layar Retina Display itu dikelilingi oleh bezel yang lumayan tipis. Alhasil iPhone XS menjadi ringkas dengan rasio screen-to-body mencapai 82,9 inci.

iPhone XS dari segi dapur pacu jelas kalah dengan iPhone SE 2020 lantaran masih mengusung chipset A12 Bionic. Namun, di sektor fotografi iPhone XS masih bisa bersaing dengan kamera belakang ganda yang terdiri dari lensa wide 12MP dan lensa telephoto 12MP.

Kemudian untuk kamera depan tidak ada perbedaan, keduanya sama-sama mengusung lensa beresolusi 7MP.

Tetapi, sudah barang tentu harga dari iPhone XS jauh melampaui iPhone SE 2020 yang menyandang gelar low-cost iPhone.

