Trump Mobile Hadir dengan Harga Rp8,13 Juta, Smartphone 'Emas' dengan Kamera 50MP

Bisnis.com, JAKARTA — Trump Organization meluncurkan jaringan seluler baru bernama Trump Mobile serta sebuah smartphone edisi khusus seharga US$499 atau sekitar Rp8,13 juta (kurs Rp16.304 per USD).

The Trump Organization adalah konglomerat swasta internasional Amerika Serikat yang berpusat di Trump Tower di Midtown Manhattan, New York City. Perusahaan ini menangani usaha dan investasi bisnis Presiden terpilih Donald Trump.

Melansir laman Metro pada Selasa (17/6/2025) paket layanan jaringan yang ditawarkan diberi nama The 47 Plan yang merujuk pada ambisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi presiden ke-47 AS, setelah sebelumnya menjabat sebagai presiden ke-45.

Paket tersebut dibanderol US$47,45 atau sekitar Rp774.000 per bulan dan mencakup layanan 5G dengan cakupan nasional melalui tiga jaringan besar AS, yaitu AT&T, T-Mobile, dan Verizon.

Layanan ini menawarkan panggilan dan pesan tak terbatas, serta data tak terbatas dengan kecepatan tinggi hingga 20GB pertama.

Selain itu, pelanggan juga akan mendapat manfaat tambahan seperti layanan bantuan darurat kendaraan, konsultasi kesehatan mental dan kebugaran melalui telepon (telehealth), serta program diskon resep obat. Wakil Presiden Eksekutif Trump Organization, Donald Trump Jr dalam peluncuran di Trump Tower, New York mengatakan layanan ini bahkan mencakup panggilan internasional ke lebih dari 100 negara.

“Dengan Trump Mobile, kami akan memperkenalkan paket lengkap produk yang memungkinkan orang mendapatkan layanan telemedis di ponsel mereka dengan satu biaya bulanan tetap, bantuan darurat di jalan, dan pesan tanpa batas ke ratusan negara,” katanya.

Perusahaan juga meluncurkan ponsel pintar T1 Phone yang diklaim sebagai perangkat bergaya “emas elegan” dan dirancang serta diproduksi di AS.

Ponsel ini menggunakan sistem operasi Android 15 dan dilengkapi dengan layar AMOLED punch 6,8 inci, kamera utama 50MP, refresh rate 120Hz, dan memori internal 256GB.

T1 Phone sudah tersedia untuk pre-order dan dijadwalkan mulai dikirimkan ke konsumen pada Agustus mendatang.

Adik dari Donald Trump Jr. Eric Trump, sekaligus Wakil Presiden Eksekutif lainnya di perusahaan tersebut, menyebut bahwa peluncuran ini akan merevolusi dunia telepon seluler dan panggilan mobile.

Sebagai perbandingan, layanan sejenis dari operator besar lain di AS seperti Visible dari Verizon menawarkan paket serupa seharga US$25 atau sekitar Rp407.600 per bulan, sedangkan T-Mobile membanderol layanan unlimited mulai dari US$30 atau sekitar Rp489.120 per bulan.

Langkah ini menambah panjang daftar produk bermerek Trump, yang sebelumnya mencakup topi dan pakaian bertuliskan Make America Great Again, sepatu emas, kartu koleksi digital, Alkitab edisi khusus, koin peringatan, hingga proyek mata uang kripto.

Berdasarkan laporan pengungkapan keuangan yang dirilis Kantor Etik Pemerintah AS pada Jumat lalu, Trump meraup lebih dari US$10 juta atau sekitar Rp163,04 miliar dari penjualan berbagai produk bermerek tersebut sepanjang tahun lalu.

Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi apakah Donald Trump dan kedua putranya akan menggunakan T1 Phone dan paket The 47 Plan.