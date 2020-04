Facebook, Instagram dan Whatsapp Down Pagi Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Tiga aplikasi layanan perpesanan dan media sosial WhatsApp, Facebook dan Instagram dilaporkan mengalami masalah pada pagi ini, Kamis (2/04/2020).

Dikutip dari downdetector.com, sebanyak 6.315 laporan masalah pada Facebook terjadi pada pagi hari ini, sementara itu laporan masalah pada instagram sebanyak 26.634 kasus, dengan laporan terbanyak berupa masalah pada news feed.

Sedangkan masalah pada whatsApp sebanyak 2.402 laporan.

Masalah dilaporkan terjadi di wilayah Inggris, Eropa, Amerika Serikat, dan Amerika Selatan mengeluhkan tidak bisa mengakses ketiga platform digital milik Facebook tersebut.

Dari situs Down Detector per pagi ini, WhatsApp, Instagram, dan Facebook down bersamaan pada jam 4.27 WIB.